Гороскоп на 25 травня 2024 року радить зайнятися спортом і відмовитися від перших побачень.

Ексклюзивний гороскоп на 25 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

25 травня 2024: який це місячний день

Субота, 17-18 місячна доба. Місяць займає знак Стрілець.

Зараз дивляться

Вплив Місяця 25 травня 2024 на різні сфери життя

День ухвалення рішень – пасивність і лінь протипоказані. Дуже сприятливо займатися спортом.

День також вдалий для стрижки волосся, укладання шлюбу, початку занять музикою.

25 травня рекомендується обмежити свої бажання і потреби, читати священні писання і постити.

День підходить для купівлі землі під будівництво, але небажано переїжджати в інший будинок, святкувати весілля і починати нові справи.

Сприятливе заняття йогою і піші прогулянки.

Гороскоп на 25 травня 2024: що можна робити

Тримається напруження попереднього дня: можуть бути сварки й конфлікти. Сприятливий день для створення садів і парків.

Згідно з гороскопом на 25 травня, можливі порушення угод, початок конфліктів і військових дій.

День дуже сприятливий для духовної практики. Проявіть гнучкість і прислухайтеся до інших, а для гарного самопочуття зробіть масаж попереку або суглобів.

Краще відмовитися від покупок і поїздок. Погано давати або брати гроші в борг, починати важливі справи, укладати договори та ходити на перші побачення.

Афірмації на 25 травня 2024

Я маю силу змінити своє життя на краще!

Я вдячна за все, що у мене є!

Я вмію говорити “ні” і захищати свої кордони!

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2024 року

Фінансовий гороскоп на 2024 рік

Любовний гороскоп на 2024 рік