Гороскоп на 25 травня 2024 року радить зайнятися спортом і відмовитися від перших побачень.
Ексклюзивний гороскоп на 25 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.
25 травня 2024: який це місячний день
Субота, 17-18 місячна доба. Місяць займає знак Стрілець.
Вплив Місяця 25 травня 2024 на різні сфери життя
День ухвалення рішень – пасивність і лінь протипоказані. Дуже сприятливо займатися спортом.
День також вдалий для стрижки волосся, укладання шлюбу, початку занять музикою.
25 травня рекомендується обмежити свої бажання і потреби, читати священні писання і постити.
День підходить для купівлі землі під будівництво, але небажано переїжджати в інший будинок, святкувати весілля і починати нові справи.
Сприятливе заняття йогою і піші прогулянки.
Гороскоп на 25 травня 2024: що можна робити
Тримається напруження попереднього дня: можуть бути сварки й конфлікти. Сприятливий день для створення садів і парків.
Згідно з гороскопом на 25 травня, можливі порушення угод, початок конфліктів і військових дій.
День дуже сприятливий для духовної практики. Проявіть гнучкість і прислухайтеся до інших, а для гарного самопочуття зробіть масаж попереку або суглобів.
Краще відмовитися від покупок і поїздок. Погано давати або брати гроші в борг, починати важливі справи, укладати договори та ходити на перші побачення.
Афірмації на 25 травня 2024
Я маю силу змінити своє життя на краще!
Я вдячна за все, що у мене є!
Я вмію говорити “ні” і захищати свої кордони!
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