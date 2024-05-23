Гороскоп на 24 травня 2024 року радить уникати критики та сміливо відстоювати своє.

Ексклюзивний гороскоп на 24 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

24 травня 2024: який це місячний день

П’ятниця, 16-17 місячна доба. Місяць займає знак Скорпіон.

Зараз дивляться

Вплив Місяця 24 травня 2024 на різні сфери життя

День гарний для укладання шлюбу, початку будівництва або ремонту будинку, закладення фундаменту і будь-яких справ, пов’язаних із владою.

24 травня варто серйозно поставитися до їжі, яку ви приймаєте.

Сприятливий день для вступу в шлюб, спілкування з коханими, покупок і подорожей, походів на виставки і в салони краси.

Приділіть підвищену увагу роздумам і самоаналізу. Відпустіть накопичені образи, пробачте себе і своїх батьків. Уникайте образ, гніву і критики.

Гороскоп на 24 травня 2024: що можна робити

24 травня можливі провокації на сварки і звинувачення. Будьте активні, але не йдіть у наступ зопалу.

Згідно з гороскопом на 24 травня, енергія дня сприяє подоланню перешкод. Хірургічні операції цього дня будуть успішними.

День не сприяє починанням і справам, що вимагають умиротвореного стану. Не рекомендується вирушати в поїздки, робити великі покупки і брати гроші в борг.

Сьогодні можуть бути нападки на ваше становище. Захищайте себе і свою територію – не зі страху втратити, а з почуття відповідальності.

Афірмації на 24 травня 2024

Я досягаю успіху в усьому, до чого прагну!

Я ціную свій час і енергію!

А я володію мудрістю, щоб ухвалювати правильні рішення!

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2024 року

Фінансовий гороскоп на 2024 рік

Любовний гороскоп на 2024 рік