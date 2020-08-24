Гороскоп на 24 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку обіцяє Близнюкам просто хороший день, підбиває Левів зібрати вечірку і з захопленням дивиться на депозит добра, який зібрали Водолії.

Овен. Перевернута Трійка мечів

Святковий понеділок налаштовує Овнів на милостивий лад. А тому у вас сьогодні такий день, коли ви можете вирішити старі сварки, помиритися з кимсь, пробачити кривдників або хоча б залишити біль в минулому і йти вперед без нього.

Телець. Перевернута Двійка Пентаклів

На Тельців чекає день турбулентності. Які б плани ви не мали, їх доведеться міняти, і швидко, під мінливі обставини. У вас все з цим вийде, головне не зупиняйтеся і не думайте навіть про те, як легко помилитися.

Близнюки. Дев’ятка чаш

Гороскоп на 24 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку не приготував для Близнюків ані тривог, ні раптовостей. Ні, на вас чекає просто дуже хороший день, спокійний, приємний, наповнений радістю і хорошими людьми.

Рак. Туз мечів

З початком тижня Раки нарешті повстають і відчувають себе повними сил. І не тільки – в вас є ще й бажання діяти, у вас є бачення, ідея, бажання, пристрасть. Можете і зовсім не читати гороскоп: ви самі контролюєте сьогодні своє життя.

Лев. Перевернутий Відлюдник

Леви відчувають себе сьогодні не те, щоб самотніми, але ізольованими. Ніби все пішли на таємну вечірку, а вас з собою ніхто не покликав. Чим страждати, краще почніть свою власну вечірку.

Діва. Перевернута Вісімка чаш

Найважливіше для Дів зрозуміти, що, можливо, нічого не змінюється не просто так. Це вам хочеться, щоб нічого не змінювалось. Щоб зрозуміти це було простіше, сьогодні в ваше життя раз у раз буде знову заглядати минуле – гарне і не дуже.

Терези. Шістка чаш

У життя Терезів теж вривається минуле, але у вигляді приємної ностальгії. Щоб минуле увірвалося те, що потрібно, зіграйте на випередження. Зателефонуйте батькам, покличте старих друзів в гості, напишіть однокласникам.

Скорпіон. Рицар чаш

Скорпіонам все сьогодні здається прекрасним. Може вийти дуже хороший день, але намагайтеся все ж не відриватися надто сильно від реальності. Так само легко ви можете пролітати весь день в хмарах – і день просто пропаде.

Стрілець. Перевернутий Рицар пентаклів

Єдине, про що потрібно турбуватися Стрільцям, – це про те, щоб не думати про роботу. Якщо щось і може зіпсувати день, то тільки ваші думки про неї. Нічого поганого не станеться. Просто дайте собі відпочити.

Козеріг. Сила

Ніщо не потривожить сьогодні Козерогів. У вас є сила, яку бачать всі і яка відбиває будь-які неприємності. Що б не трапилося, ви втримаєте ситуацію і завершите її рівно так, як хочете. Дуже хороший день.

Водолій. П’ятірка пентаклів

Водоліям можна ні про що не хвилюватися. Якщо вам потрібна буде допомога, ви її отримаєте. Такий ось день кармічної подяки за все хороше, що ви робили раніше. Якщо допомога вам не знадобиться, киньте в уявну скарбничку добра ще пару монеток.

Риби. Диявол

Сьогодні Рибам може здаватися, що вони повинні зробити щось корисне. Але ні, не повинні. Робіть, що хочете, витрачайте час на дрібниці і прості задоволення. Дивіться серіали весь день або грайте в ігри. Вам краще знати, як відпочивати.

Гороскоп на серпень

Гороскоп 2020 на серпень говорить про перехід Урану в фазу ретроградного руху до 14 січня 2021 року.

Після 15 серпня люди можуть змінювати все навколо себе. У багатьох з’явиться бажання протистояння. Причиною нестабільності стане різке неприйняття будь-яких обмежень.

Джерело: А как вам такой расклад