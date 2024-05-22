Гороскоп на 23 травня 2024 року обіцяє хороший день для починань, а також занять мистецтвами.

Ексклюзивний гороскоп на 23 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астролог Наталя Коваленко.

23 травня 2024: який це місячний день

Четвер, 15-16-та місячна доба. Місяць займає знак Скорпіон.

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Рекомендується планувати важливі справи, продумувати їх, уявляти кінцевий результат і ставити цілі.

Для початку нових справ 23 травня не дуже підходить, проте сприяє проведенню урочистих подій, шлюбу, посіву, очисним ритуалам, вступу на посаду. День сприятливий для стрижки волосся.

Успішними будуть переговори й укладання угод, розмова з начальством або вищими особами.

Приділіть підвищену увагу роздумам і самоаналізу, відпустіть накопичені образи, пробачте себе і близьких.

Гороскоп на 23 травня 2024: що можна робити

23 травня переважатиме енергія успіху через самопожертву. Енергія дня пов’язана з енергією безумовної любові, злиттям із божественним служінням і відданістю.

Згідно з гороскопом на 23 травня, цього дня добре подорожувати, вас може потягнути на відпочинок або пошук квитків. Хороший день для починань і дій.

Корисним буде заняття мистецтвом, танцями, музикою, співом, одруження, зачаття дітей, навчання, подорожі, нові знайомства, переїзди, початок лікування хронічних хвороб.

Афірмації на 23 травня 2024

Щодня я приймаю правильні рішення для свого добробуту!

Я перебуваю у приємному передчутті чудових подій!

Моя енергія приваблює позитивні події!

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