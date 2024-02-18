Гороскоп на 19 лютого 2024 року рекомендує проявити турботу про членів сім’ї, а також очистити свідомість від образ.

Ексклюзивний гороскоп на 19 лютого для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

19 лютого 2024: який це місячний день

Понеділок, 11 місячна доба. Місяць займає знак Близнюки.

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Дуже гарний день для духовної практики. Сприятливі всі очисні процедури, вдало складатимуться поїздки, можливі успіхи в роботі та освіті.

Творчий день, пов’язаний із турботою про членів сім’ї, приготуванням смачної їжі та трапезами в колі сім’ї. Поспостерігайте й уникайте зайвої емоційності та метушні.

19 лютого переважатиме енергія пізнання і спілкування. Сприятливо проводити ділові зустрічі, переговори, підписувати угоди та контракти, зав’язувати ділові та дружні знайомства, працювати з інформацією, аналізом і документами.

Добре взаємодіяти з друзями або новими знайомствами, приймати гостей. Дайте час і увагу хобі та читанню.

Гороскоп на 19 лютого 2024: що можна робити

19 лютого — день цілеспрямованої вольової активності, перемоги над ворогами та подолання перешкод. Обачність і пильність допоможуть уникнути багатьох неприємностей.

Згідно з гороскопом 19 лютого, день не сприяє справам, що вимагають умиротвореного стану. Не рекомендується вирушати в поїздки, робити великі покупки, а також інші важливі починання.

Можлива гіперчутливість через те, що на вас нападають, і це може бути невиправдано. Можливі зворушливі сльози, розлади та переживання, претензії, обурення, невдоволення, що наростає. Добре 19 лютого робити духовні практики, які допомагають очистити свідомість від образ і претензій.

Афірмації на 19 лютого 2024

Я з легкістю видихаю весь вантаж накопичених мною емоцій і переживань!

Я просто залишаю свій біль і образи там, позаду себе!

Я звільняю місце для прекрасного майбутнього!

Я відчуваю легкість у душі, тілі й голові!

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