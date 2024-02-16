Гороскоп на 17 лютого 2024 року обіцяє успіх у всіх справах, що передбачають стабільність.

Ексклюзивний гороскоп на 17 лютого для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

17 лютого 2024: який це місячний день

Субота, 9 місячна доба. Місяць займає знак Телець.

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Вплив Місяця 17 лютого 2024 на різні сфери життя

17 лютого вважається несприятливим днем, проте доречно ризикувати, боротися з ворогами, сперечатися, конкурувати, доводити свою думку. Сприятливі фізичні навантаження, не рекомендується починати нові проєкти і займатися важливими справами. Необхідно контролювати почуття, можливі спалахи роздратування і сплески емоцій.

День несприятливий для будь-яких фінансових операцій, підписання договорів, брати і давати гроші в борг.

Субота – день очищення і спокою. Рекомендується відпочинок, занурення в себе, молитва, турбота про близьких, генеральне прибирання в будинку. Обмежте свої бажання і потреби.

Сприятливо: заняття йогою, піші прогулянки, прибирання будинку. Добре проявляти турботу і повагу щодо літніх людей, родичів і нужденних.

Гороскоп на 17 лютого 2024: що можна робити

Енергія 17 лютого сприяє успіху в усіх справах, де потрібна стабільність.

Сприятливо починати тривалі проєкти, закладати фундамент будинку, в’їжджати в новий дім, налагоджувати стосунки з людьми, вступати на посади, починати кар’єру, укладати довгострокові договори, давати обітницю і клятви.

Також день гарний для посадки рослин і посіву насіння; проєктування, закладання і будівництва міст, заводів і будинків; купівлі земель і нерухомості, благородних вчинків, проведення урочистих заходів.

Згідно з гороскопом 17 лютого, енергія дня сприяє зростанню, розвитку, процвітанню, пересуванню і продажам. Добре щось посадити, почати, запустити. Можна продовжити розпочаті справи і завершувати процеси. Розкривати нові грані в собі, бізнесі та кар’єрі. День сприяє отриманню всіляких задоволень і насолод.

Афірмації на 17 лютого 2024

Любов – це небо, яке мене береже!

Я завжди залучаю удачу у своє життя, навколо мене суцільна гармонія!

Я оточена любов’ю, яка захищає мене!

Чудеса відбуваються щодня!

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