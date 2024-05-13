Гороскоп на 14 травня 2024 року готує до містичних подій і радить відкласти поїздки.

Ексклюзивний гороскоп на 14 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

14 травня 2024: який це місячний день

Вівторок, сьома місячна доба. Місяць займає знак Рак.

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Вплив Місяця 14 травня 2024 на різні сфери життя

14 травня сприятливо подорожувати, купувати або ремонтувати авто, а також укладати шлюб.

Хороший день для спорту і змагань, фізичної роботи, угод із нерухомістю, операцій і початку лікування. За необхідності можна починати судові розгляди.

Будьте готові до того, що у вівторок часто виникають сварки і непорозуміння.

Лягайте спати раніше – важливо як слід виспатися й уникати надмірної емоційності та напруги.

Гороскоп на 14 травня 2024: що можна робити

День цілеспрямованої вольової активності та подолання перешкод. Будьте пильними – це допоможе уникнути неприємностей.

Згідно з гороскопом на 14 травня, поїздки та великі покупки краще відкласти на інший день.

Цього дня можливі містичні й несподівані події, а також може загостритися інтуїція і чутливість.

Афірмації на 14 травня 2024

Моє життя наповнене радістю і благополуччям!

Я сміливо йду вперед, долаючи всі перешкоди!

Я оточена любов’ю і підтримкою!

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