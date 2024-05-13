Гороскоп на 14 травня 2024 року готує до містичних подій і радить відкласти поїздки.
Ексклюзивний гороскоп на 14 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.
14 травня 2024: який це місячний день
Вівторок, сьома місячна доба. Місяць займає знак Рак.
Вплив Місяця 14 травня 2024 на різні сфери життя
14 травня сприятливо подорожувати, купувати або ремонтувати авто, а також укладати шлюб.
Хороший день для спорту і змагань, фізичної роботи, угод із нерухомістю, операцій і початку лікування. За необхідності можна починати судові розгляди.
Будьте готові до того, що у вівторок часто виникають сварки і непорозуміння.
Лягайте спати раніше – важливо як слід виспатися й уникати надмірної емоційності та напруги.
Гороскоп на 14 травня 2024: що можна робити
День цілеспрямованої вольової активності та подолання перешкод. Будьте пильними – це допоможе уникнути неприємностей.
Згідно з гороскопом на 14 травня, поїздки та великі покупки краще відкласти на інший день.
Цього дня можливі містичні й несподівані події, а також може загостритися інтуїція і чутливість.
Афірмації на 14 травня 2024
Моє життя наповнене радістю і благополуччям!
Я сміливо йду вперед, долаючи всі перешкоди!
Я оточена любов’ю і підтримкою!
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