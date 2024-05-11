Гороскоп на 12 травня 2024 року подарує гарний час для нових справ, однак варто проявити рішучість.

Ексклюзивний гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

12 травня 2024: який це місячний день

Неділя, п’ята місячна доба. Місяць займає знак Близнята.

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Найкращий день для починань, діяти потрібно рішуче та цілеспрямовано.

День сприятливий для укладання шлюбу, початку романтичних стосунків, подорожей і лікування.

День поминання предків і шанування батька. Добре ходити в гості або приймати гостей, дарувати подарунки, проявляти щедрість і великодушність.

Рекомендується не вступати в суперечки. Сприятливо проводити ділові зустрічі та працювати з інформацією. Дайте час і увагу хобі та читанню.

Гороскоп на 12 травня 2024: що можна робити

12 травня можна купувати авто, проводити наради, вчитися і змінювати роботу, займатися ремонтом і побутовими справами.

Згідно з гороскопом на 12 травня, не варто починати справи, розраховані на довготривалий результат.

Будь-яка справа буде успішною, якщо докладати зусиль. Енергія дня пов’язана з повторюваними діями, після яких настає успіх.

Сприятливо займатися всім, що захищає й оберігає. Добре починати лікування, передавати знання іншим, спілкуватися з учителями.

Афірмації на 12 травня 2024

Я приймаю кожен момент із вдячністю!

Я володію всіма необхідними ресурсами для успіху!

Моє життя – це постійне прагнення до зростання і розвитку!

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