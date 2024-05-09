Гороскоп на 10 травня 2024 року радить займатися спортом і відкривати для себе нові напрямки.

Ексклюзивний гороскоп на 10 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

10 травня 2024: який це місячний день

П’ятниця, третя місячна доба. Місяць займає знак Телець.

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День дії, активності та ухвалення рішень. Дуже сприятливо займатися спортом. Також добре стригти волосся, укладати шлюб і починати заняття музикою.

10 травня сприятливо для спілкування з коханими та походів у театр, гостей, відвідування салонів, подорожей і покупок. Намагайтеся не бути на самоті.

Пам’ятайте, що любов до світу починається з любові до себе! Проявіть турботу щодо себе, побалуйте себе і близьких.

Гороскоп на 10 травня 2024: що можна робити

10 травня можуть бути ситуації, коли щось лякає і хочеться втекти. Неспокійний розум, зміна думки та втрата інтересу – ось характер цього дня.

Згідно з гороскопом на 10 травня, добре досліджувати щось, шукати відповіді на запитання, які хвилюють, а також відкривати інші напрямки.

Сприятливо займатися мистецтвами, укладати шлюб, навчатися, подорожувати, заводити нові знайомства, а також займатися плануванням.

Афірмації на 10 травня 2024

Я гідна успіху та процвітання!

Любов і радість заповнюють кожну клітинку мого єства!

Я створюю гармонію у своєму житті!

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