Літо в самому розпалі – багато хто вже звик до теплих днів, і іноді хочеться якихось змін. Наприклад, зміни можуть торкнутися зачіски.

Зістригти, пофарбувати, або повністю змінити імідж – такі кроки можуть бути вдалими, або навпаки, призвести до низки невдач. Не секрет, що на ріст і стан волосся сильно впливає місячна активність.

У середині літа будуть як сприятливі дні для стрижки, так і не дуже. Щоб ви грамотно спланували похід до салону краси, Факти ICTV склали детальний місячний календар стрижок на липень 2023.

Астропрогноз на 1 липня

Якщо хочете зберегти стрижку – перенесіть процедуру на інший день. Волосся ростиме дуже швидко і точно завдасть клопоту.

Астропрогноз на 2 липня

Стрижка цього дня може навіть увігнати в депресію. Краще не ризикувати – відкладіть похід до майстра просто зараз.

Астропрогноз на 3 липня

Стрижка цього дня позитивно позначиться на волоссі – воно менше сіктиметься, стане густішим і міцнішим.

Астропрогноз на 4 липня

Фарбування і тонування пройде вдало. Навіть сивина зникне, якщо довірити свою голову майстру.

Астропрогноз на 5 липня

Стригти волосся цього дня можна тільки заради його зміцнення. В іншому разі можна накликати біду.

Астропрогноз на 6 липня

Нейтральний день для стрижки. Якщо похід у перукарню не змусить вас змінювати весь розпорядок дня, можна сміливо стригтися.

Астропрогноз на 7 липня

Дуже несприятливий день для стрижки. В ідеалі, краще взагалі не виходити на вулицю і не контактувати з іншими людьми.

Астропрогноз на 8 липня

Щоб не зіпсувати собі позитивний настрій, фарбування волосся варто відкласти. Краще приділіть увагу процедурам з догляду перед сном.

Астропрогноз на 9 липня

Стригти волосся можна, якщо хочете уповільнити його ріст і зміцнити корені. Відносно нейтральний день – серйозного впливу на волосся не варто чекати.

Астропрогноз на 10 липня

Чудовий день для фарбування волосся в природний колір. Фарба триматиметься довго – скористайтеся моментом.

Астропрогноз на 11 липня

Загальний стан волосся під впливом цього знака значно поліпшиться. Чекайте тільки позитивного впливу після стрижки.

Астропрогноз на 12 липня

Сприятливий день для стрижки. Зробіть те, на що давно не могли зважитися – чудова можливість для зміни іміджу.

Астропрогноз на 13 липня

День підійде для завивки, зокрема й хімічної, фарбування волосся, тонування.

Астропрогноз на 14 липня

Зачіска сьогодні має бути легкою, повітряною. Що стосується стрижки – день відносно нейтральний.

Астропрогноз на 15 липня

День відрізняється емоційною імпульсивністю – може потягнути зробити щось незвичайне. Можна змінити імідж, але майстер має дуже постаратися.

Астропрогноз на 16 липня

Несприятливий день – стрижка може спричинити масу незручностей. Якщо є можливість відкласти процедуру, то зробіть це.

Астропрогноз на 17 липня

Стрижку краще відкласти – зверніть увагу на оздоровчі процедури. Та й імідж краще не змінювати.

Астропрогноз на 18 липня

Низка сприятливих днів. Реалізуйте свої фантазії, і зміни оцінять усі – від колег по роботі до близьких.

Астропрогноз на 19 липня

Якщо хочете позбутися невдач і залучити позитивну енергію – варто сьогодні підстригтися.

Астропрогноз на 20 липня

Стрижка зумовить швидкий ріст волосся і його зміцнення. Сходіть у салон, якщо хочете поліпшити стан шевелюри.

Астропрогноз на 21 липня

Позитивний день – можете його витратити на зміну іміджу. Робіть усе, на що тільки вистачить фантазії й умінь майстра.

Астропрогноз на 22 липня

Цей день – повна протилежність попередньому. Необхідний стриманий і строгий стиль у виборі стрижки.

Астропрогноз на 23 липня

Фарбування волосся подарує вам упевненість у собі – не пропустіть момент.

Астропрогноз на 24 липня

Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Однак, похід до майстра краще робити тільки заради оздоровлення шевелюри.

Астропрогноз на 25 липня

Кардинально змінювати колір волосся не варто, остаточний результат може розчарувати. У всьому іншому – нейтральний день.

Астропрогноз на 26 липня

Стрижка підійде для слабкого, тьмяного і тонкого волосся, вона зробить його жорсткішим і густішим. Але краще уникнути візиту в салон.

Астропрогноз на 27 липня

День підходить для живлення волосся, оздоровчих процедур. Приділіть увагу не зовнішньому вигляду, а стану шевелюри.

Астропрогноз на 28 липня

Краще не фарбувати і не завивати волосся – воно буде неслухняним, і зачіска довго не протримається.

Астропрогноз на 29 липня

Нова стрижка точно приверне до себе увагу. Якою буде реакція перехожих, залежатиме тільки від умінь майстра.

Астропрогноз на 30 липня

Фарбування і тонування пройде вдало, особливо зафарбовування сивини. Можна навіть поекспериментувати з кольором.

Астропрогноз на 31 липня

Дуже сприятливий день. Приділіть час догляду за собою, і на початку серпня ви матимете ідеальний вигляд.