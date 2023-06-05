Лето в самом разгаре — многие уже привыкли к теплым дням, и иногда хочется каких-то перемен. К примеру, изменения могут коснуться прически.

Состричь, окрасить, или полностью изменить имидж — такие шаги могут быть успешными, или наоборот, потерпеть череду неудач. Не секрет, что на рост и состояние волос сильно влияет лунная активность.

В средине лета будут как благоприятные дни для стрижки, так и не очень. Чтобы вы грамотно спланировали поход в салон красоты, Факты ICTV составили детальный лунный календарь стрижек на июль 2023.

Астропрогноз на 1 июля

Если хотите сохранить стрижку — перенесите процедуру на другой день. Волосы будут расти очень быстро и точно доставят хлопот.

Астропрогноз на 2 июля

Стрижка в этот день может даже вогнать в депрессию. Лучше не рисковать — отложите поход к мастеру прямо сейчас.

Астропрогноз на 3 июля

Стрижка в этот день позитивно скажется на волосах — они будут меньше сечься, станут гуще и крепче.

Астропрогноз на 4 июля

Окрашивание и тонирование пройдет удачно. Даже седина исчезнет, если доверить свою голову мастеру.

Астропрогноз на 5 июля

Стричь волосы в этот день можно только ради их укрепления. В противном случае можно навлечь беду.

Астропрогноз на 6 июля

Нейтральный день для стрижки. Если поход в парикмахерскую не заставит вас менять весь распорядок дня, можно смело стричься.

Астропрогноз на 7 июля

Очень неблагоприятный день для стрижки. В идеале, лучше вообще не выходить на улицу и не контактировать с другими людьми.

Астропрогноз на 8 июля

Чтобы не испортить себе позитивный настрой, окраску волос стоит отложить. Лучше уделите внимание процедурам по уходу перед сном.

Астропрогноз на 9 июля

Стричь волосы можно, если хотите замедлить их рост и укрепить корни. Относительно нейтральный день — серьезного воздействия на волосы не стоит ждать.

Астропрогноз на 10 июля

Отличный день для покраски волос в естественный цвет. Краска будет держаться долго — воспользуйтесь моментом.

Астропрогноз на 11 июля

Общее состояние волос под влиянием этого знака значительно улучшится. Ждите только позитивного воздействия после стрижки.

Астропрогноз на 12 июля

Благоприятный день для стрижки. Сделайте то, на что давно не могли решиться — отличная возможность для смены имиджа.

Астропрогноз на 13 июля

День подойдет для завивки, в том числе и химической, окрашивания волос, тонирования.

Астропрогноз на 14 июля

Прическа сегодня должна быть легкой, воздушной. Что касается стрижки — день относительно нейтральный.

Астропрогноз на 15 июля

День отличается эмоциональной импульсивностью — может потянуть сделать что-то необычное. Можно сменить имидж, но мастер должен сильно постараться.

Астропрогноз на 16 июля

Неблагоприятный день — стрижка может принести массу неудобств. Если есть возможность отложить процедуру, то сделайте это.

Астропрогноз на 17 июля

Стрижку лучше отложить — обратите внимание на оздоровительные процедуры. Да и имидж лучше не менять.

Астропрогноз на 18 июля

Череда благоприятных дней. Реализуйте свои фантазии, и изменения оценят все — от коллег по работе до близких.

Астропрогноз на 19 июля

Если хотите избавиться от неудач и привлечь позитивную энергию — стоит сегодня подстричься.

Астропрогноз на 20 июля

Стрижка приветет к быстрому росту волос и их укреплению. Сходите в салон, если хотите улучшить состояние шевелюры.

Астропрогноз на 21 июля

Позитивный день — можете его потратить на смену имиджа. Делайте все, на что только хватит фантазии и умений мастера.

Астропрогноз на 22 июля

Этот день — полная противоположность предыдущему. Необходим сдержанный и строгий стиль в выборе стрижки.

Астропрогноз на 23 июля

Окрашивание волос подарит вам уверенность в себе — не упустите момент.

Астропрогноз на 24 июля

Оздоровительные процедуры для волос принесут много пользы. Однако поход к мастеру лучше делать только ради оздоровления шевелюры.

Астропрогноз на 25 июля

Кардинально менять цвет волос не стоит, окончательный результат может разочаровать. Во всем остальном — нейтральный день.

Астропрогноз на 26 июля

Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких волос, она сделает их жестче и гуще. Но лучше избежать визита в салон.

Астропрогноз на 27 июля

День подходит для питания волос, оздоровительных процедур. Уделите внимание не внешнему виду, а состоянию шевелюры.

Астропрогноз на 28 июля

Лучше не красить и не завивать волосы — они будут непослушными, и прическа долго не продержится.

Астропрогноз на 29 июля

Новая стрижка точно привлечет к себе внимание. Какая будет реакция прохожих, будет зависеть только от умений мастера.

Астропрогноз на 30 июля

Окрашивание и тонирование пройдет удачно, особенно закрашивание седины. Можно даже поэкспериментировать с цветом.

Астропрогноз на 31 июля

Очень благоприятный день. Уделите время уходу за собой, и в начале августа вы будете выглядеть идеально.