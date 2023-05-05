Місячне затемнення 5 травня 2023 року буде заключним у низці затемнень на осі Телець – Скорпіон, що тривала два роки.

За словами астрологині Ольги Медвецької, зараз має бути розв’язка процесів, що стартували два роки тому – все, що ви починали (справи чи стосунки) певною мірою вичерпають себе і необхідно буде визначатися, в якому напрямку йти далі.

У день місячного затемнення рекомендується позбуватися усього, що нам більше не потрібно, що заважає. Дієвими є практики прописування, від чого б ви хотіли позбутися. Але якщо зважитеся робити це, то поставтеся до цього серйозно, а не як до гри. Продумайте, чи справді ви готові позбавитися, наприклад, певних стосунків, адже практично нереально відновити розірване, зруйноване в час місячного затемнення.

Події, продиктовані затемненнями, частіше за все розвиваються не в день самого затемнення. Можуть минути дні, тижні, а іноді й до місяця часу, перш ніж подія реалізується.

Як місячне затемнення 5 травня 2023 вплине на Україну

На глобальному плані вплив затемнень ще відчутніший ніж у приватному житті. Тож рівень небезпеки зараз справді дуже високий, як і рівень провокацій, інтриг (місячне затемнення це взагалі про таємниці). Тож найближчий тиждень робимо все, що від нас самих залежить, аби вберегти себе та близьких. Решта – метушня.

Що з контрнаступом? Думаю, скоро буде.

Із 17 травня планета удачі та розширення Юпітер перейде в знак України – Телець. Це буде дуже сприятливо для відновлення наших територій і держави загалом. Пробуде він у цьому знаку рік, тож фортуна нас не покине.

З 21 травня планета війни та сили Марс перейде у своє сильне положення – знак Лева. І це також сприятиме швидшому розвитку подій.