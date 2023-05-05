Лунное затмение 5 мая 2023 года будет заключительным в череде затмений на оси Телец — Скорпион, которая длилась два года.

По словам астролога Ольги Медвецкой, сейчас предстоит развязка процессов, стартовавших два года назад — все, что вы начинали (дела или отношения) в определенной степени исчерпают себя и необходимо будет определяться, в каком направлении идти дальше.

В день лунного затмения рекомендуется избавляться от всего, что нам больше не нужно, что мешает. Действенными являются практики прописывания, от чего бы вы хотели избавиться. Но если решитесь делать это, то отнеситесь к этому серьезно, а не как к игре. Продумайте, действительно ли вы готовы избавиться, например, от определенных отношений, ведь практически нереально восстановить разорванное, разрушенное во время лунного затмения.

События, продиктованные затмениями, чаще всего развиваются не в день самого затмения. Могут пройти дни, недели, а иногда даже до месяца времени, прежде чем событие реализуется.

Как лунное затмение 5 мая 2023 повлияет на Украину

На глобальном плане влияние затмений еще ощутимее чем в частной жизни. Поэтому уровень опасности сейчас действительно очень высок, как и уровень провокаций, интриг (лунное затмение это вообще о тайнах). Поэтому ближайшую неделю делаем все, что от нас самих зависит, чтобы уберечь себя и близких. Остальное — суета.

Что с контрнаступлением? Думаю, скоро будет.

С 17 мая планета удачи и расширения Юпитер перейдет в знак Украины — Телец. Это будет очень благоприятно для восстановления наших территорий и государства в целом. Пробудет он в этом знаке год, так что фортуна нас не покинет.

С 21 мая планета войны и силы Марс перейдет в свое сильное положение — знак Льва. И это также будет способствовать более быстрому развитию событий.