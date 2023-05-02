Повний Місяць 5 травня 2023 року буде особливою астрономічною подією. Місяць опиниться в точці, найвіддаленішій від нашої планети, і перебуватиме на протилежному боці Землі від Сонця, що створить умови для повного місячного затемнення.

Учасник міжнародної Битви екстрасенсів в Україні, таролог і чаклун Віктор Литовський склав гороскоп на 5 травня 2023 року. Він розповів, що чекає на представників знаків зодіаку в повний Місяць, чого варто остерігатися, хто втратить прихильність колеса фортуни, і на кого чекають удача й успіх у всіх справах.

Гороскоп для Овнів

На повний Місяць 5 травня 2023 року Овнів чекає період нових починань та можливостей. Цей час підходить для того, щоб зосередитись на своїх цілях та намірах і працювати над їхнім досягненням.

Зокрема, важливо бути відкритим до нових ідей та можливостей, що можуть з’явитися в цей час. У стосунках із іншими людьми Овни можуть відчувати більшу емоційну зв’язаність та співпрацю, а також бажання знайти нових друзів та партнерів.

Гороскоп для Тельців

У період повного Місяця на Тельців чекає стабільність та зосередженість, це може бути часом для того, щоб оцінити свої досягнення та поставити нові цілі для майбутнього.

Також представники цього знака зодіаку можуть відчувати більшу емоційну стабільність та впевненість у своїх здібностях. Вони можуть бути більш схильні до праці та дисципліни, що може допомогти їм досягти успіху в усіх своїх справах.

Велика вірогідність того, що можуть з’явитися нові можливості для кар’єрного зростання та фінансової стабільності.

Гороскоп для Близнюків

Представники знака зодіаку Близнюки у період повного Місяця 5 травня 2023 року повинні бути обережні та уважні, коли ухвалюють важливі рішення та роблять важливі кроки.

Їм потрібно пам’ятати про важливість бути ретельними та обережними у своїх діях, адже невдача може виникнути в будь-який момент. Близнюкам необхідно зосередитись на своїх цілях та дотримуватись планів, щоб досягти успіху в усіх своїх справах.

Гороскоп для Раків

У цей період місячного циклу Ракам слід очікувати змін та можливостей. Це може бути часом для того, щоб зайнятися розробкою нових ідей і планів для майбутнього.

Цього місяця важливо бути відкритим до нового досвіду та можливостей, щоб забезпечити успіх у своїх справах. Деякі представники знака можуть відчувати потребу в спілкуванні та соціальному житті, але слід бути обережними й не довіряти своїх таємниць будь-кому.

Гороскоп для Левів

Представники знака зодіаку Лев у період повного Місяця можуть відчувати більшу енергію та впевненість у своїх здібностях, що може допомогти їм досягти успіху в усіх своїх справах.

Вони можуть бути більш схильними до творчих проєктів та ініціатив, що може допомогти їм досягти своїх цілей. Також можуть з’явитися нові можливості для кар’єрного зростання та фінансової стабільності.

Гороскоп для Дів

У цей період Діви нарешті можуть перевести подих – ваша праця та зусилля будуть оцінені. Будьте готові до зростання кар’єри і отримання нових можливостей.

Не забувайте про важливість комунікації з колегами і робіть все можливе, щоб підтримувати позитивні взаємини на роботі.

Однак будьте обережні зі своїми фінансами та розпоряджайтеся ними розумно. Розгляньте можливість вкладення грошей у стабільні інвестиції, які забезпечать додатковий дохід.

Гороскоп для Терезів

Терезів можуть очікувати дещо складніші часи, можуть виникнути проблеми та перешкоди, які потрібно буде перебороти, щоб досягти своїх цілей. Тому важливо бути насторожі та готовими до викликів, щоб забезпечити успіх у своїх справах.

Також представники цього знака зодіаку можуть опинитись у ситуаціях, де їм доведеться ухвалювати важкі рішення та займати ризиковані позиції. Важливо зберігати спокій та розсудливість, щоб забезпечити оптимальний результат.

Гороскоп для Скорпіонів

Представникам знака зодіаку Скорпіон у період повного Місяця варто зосередитись на своїх цілях та планах, але також необхідно бути відкритими до нових ідей та можливостей. Імовірно, будуть необхідні компроміси та згода на зміну думок.

У цей час важливо зберігати баланс між роботою та особистим життям, щоб мати достатньо енергії та сил для досягнення успіху.

У стосунках із близькими, друзями, колегами може бути певна напруга або виникнення конфліктів, намагайтесь уникати складних ситуацій.

Гороскоп для Стрільців

Стрільцям прогнозується успішний та плідний період, особливо в сфері професійного розвитку та особистих стосунках. Представники цього знака можуть очікувати нових можливостей та досягнень у багатьох аспектах життя.

Стрільці можуть отримати нові проєкти та можливості для виявлення своїх талантів і навичок. Важливо бути відкритими до нових ідей та співпрацювати з іншими людьми для досягнення більшого успіху.

Гороскоп для Козерогів

Деякі представники знака зодіаку Козеріг у період повного Місяця можуть відчувати бажання до ризику та нових вражень, але не забувайте зберігати розсудливість та не брати на себе занадто багато.

Важливо також звернути увагу на своє здоров’я та добробут, намагайтесь побільше відпочивати, виходити на прогулянки з близькими, щоб забезпечити достатньо енергії та сил для досягнення своїх цілей.

Гороскоп для Водоліїв

Цей період буде вимагати від Водоліїв великої дисципліни та уважності, але водночас він може принести великі можливості та зміни. Будьте відкриті до нових можливостей та готові до пристосування до нових ситуацій.

У вашому особистому житті може відбутися зміна, можливо, ви зустрінете нову людину або підкорите серце того, хто вже давно є у вашому житті. Проте будьте обачні та уважні, щоб уникнути неприємностей та конфліктів.

Гороскоп для Риб

Період повного Місяця принесе представникам знака зодіаку Риби неочікувані сюрпризи, у вашій кар’єрі можуть з’явитися нові можливості. Якщо ви використаєте їх належним чином, то це може принести вам успіх та просування на сходинках кар’єрного лідерства.

Проте будьте уважними та обережними при ухваленні важливих рішень та остерігайтесь колег, партнерів по бізнесу, які будуть заздрити вашому успіху.

Віктор Литовський наголошує, що повний Місяць – це особливий час, пов’язаний з енергією, проникливістю та магією. Цей час може бути використаний для залучення позитивних змін у ваше життя, здійснення намірів, проведення ритуалів та виконання практик, пов’язаних із духовним розвитком.

– Хоча повний Місяць може бути часом пов’язаний з енергією та магією, є кілька речей, які не варто робити під час цього періоду, а саме займатися негативними діями – це може призвести до збільшення карми та негативних наслідків у майбутньому, – відкладати важливі справи та плани на потім, піддаватися емоціям, негативним думкам тощо, – каже чаклун.

Додає, важливо бути уважним та зосередженим на своїх намірах і цілях, щоб використовувати цю енергію в позитивний спосіб.