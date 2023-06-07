Чи справді в Мавзолеї проводять обряди сатанізму

У мавзолеї Леніна у Москві проводять обряди сатанізму, тож знищення споруди може зруйнувати всю російську імперію. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Це 100-відсоткова інформація, щоб ви собі розуміли. Перша карта, яка випала, це четвірка мечів. Тобто людина, яка лежить на чомусь. Ми можемо побачити, що символ цієї ситуації – лежачий дід, – каже Гордєєв.

За словами мольфара, сам Ленін був одержимий дияволом, тому він так сильно намагався знищувати всю релігію.

– Він був сатаністом. Мавзолей – це місце, де утримується ця сутність. Ви можете собі просто уявити, що коли приходять люди дивитися на Леніна, вони віддають йому силу. Ця сутність живиться людьми. Якщо зруйнувати Мавзолей, можна зруйнувати всю російську імперію, – додав він.