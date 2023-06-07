В мавзолее Ленина в Москве проводят обряды сатанизма, поэтому уничтожение сооружения может разрушить всю российскую империю. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— Это 100% информация, чтобы вы себе понимали. Первая карта, которая выпала, это четверка мечей. То есть человек, который лежит на чем-то. Мы можем увидеть, что символ этой ситуации — лежачий дед, — говорит Гордеев.

По словам мольфара, сам Ленин был одержим дьяволом, поэтому он так сильно пытался уничтожать всю религию.

— Он был сатанистом. Мавзолей — это место, где содержится эта сущность. Вы можете себе просто представить, что когда приходят люди смотреть на Ленина, они отдают ему силу. Эта сущность питается людьми. Если разрушить Мавзолей, можно разрушить всю российскую империю, — добавил он.