Российский патриарх Кирилл — подставной человек диктатора Путина. Его личность никак не связана с церковью. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

Гордеев смотрел на таро, действительно ли Кирилл является криминальным авторитетом. Расклад карт показал многочисленные манипуляции.

— Двойка пентаклей символизирует ситуацию с манипуляциями. Это однозначно подставной человек, который работает на Путина, — говорит он.

Мольфар также отметил, что история повторяется. Он вспомнил, как в свое время Ленин также уничтожал абсолютно всех священников, вместо этого ставил на их места КГБистов.

— Это игра, это клоунада. Это никак не связано с религией. Это наоборот может быть связано с чем-то темным, мистическим, магическим, — добавил Гордеев.