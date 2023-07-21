Напевно в дитинстві кожен чув від мами чи бабусі, що залишати брудний посуд – погана прикмета. І справа не лише в гігієні та чистоті.

Існує багато народних повір’їв, які пояснюють, чому не можна залишати посуд брудним. Про них читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому не можна лишати посуд непомитим – прикмети та забобони

Наші предки вірили, що залишений брудний посуд приваблює негативну енергетику. В родині можуть початися сварки, непорозуміння та навіть гучні скандали.

Почнуть сваритися діти з батьками, чоловік з дружиною. Вважалося, що це може навіть призвести до розлучення.

Крім того, брудний посуд негативно впливає на грошову енергію та фінансову ситуацію в родині.

– Енергія бруду – енергія бідності!

Езотерики стверджують, що гроші не люблять енергію безладу й бруду. Фінанси оминатимуть ваш дім, якщо ви не слідкуватимете за порядком та чистотою.

Також люди вірили, що брудний посуд може привернути увагу нечистої сили, яка збиратиметься навколо безладу. А це може негативно позначитись на здоровʼї та добробуті мешканців оселі.

А якщо брудний посуд залишає молода незаміжня дівчина, то цим вона може відлякати любовну удачу. Заплановане побачення зірветься чи її хлопець охолоне до неї.

Залишати брудний посуд не можна, особливо на ніч, якщо на наступний день у вас запланована поїздка. Це може призвести до неприємностей у дорозі.

Крім того, наші предки вірили, якщо залишити брудними ложки й виделки, то це призведе до брудних пліток, скандалів на роботі та розладу в сім’ї, а непомиті чашки – принесуть проблеми з грошима.

Вірити у ці забобони чи ні – справа кожного. Проте памʼятайте, немитий посуд – ідеальне середовище для розмноження різних бактерій та грибків. Постійно залишати брудний посуд – це приваблювати й годувати тарганів, від яких позбутися буде важко.

Тому, якщо народні повірʼя вас не зупиняють, памʼятайте про правила гігієни та мийте посуд вчасно!