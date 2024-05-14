Магнітні бурі чинять сильний вплив на багатьох людей. Сонячна активність часто несе негативні наслідки для електроніки і наших організмів. До різких перепадів настрою і самопочуття варто підготуватися заздалегідь.

Факти ICTV з’ясували дати магнітних бур у травні 2024 року, щоб ви могли розпланувати заздалегідь свій місяць. До того ж, кінець весняного сезону завжди запам’ятовується сонячною активністю.

Чим небезпечні магнітні бурі

Напевно, кожен із нас відчував роздратування, імпульсивність без явних на те причин – це сонячна активність діє на людину. Вчені вже давно з’ясували, що наші життєві цикли залежать від енергії Сонця.

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Негативний вплив найближчої до нас зірки може не зникнути безслідно через деякий час і перетворитися на порушення режиму сну або хронічні головні болі.

Особливо обережно до магнітних бур потрібно ставитися людям із хронічними захворюваннями серця.

Травень 2024 року – це період високої інтенсивної магнітної активності. Сонячні бурі часто нагадуватимуть про себе, а в деякі періоди можуть завдати шкоди здоров’ю.

Магнітні бурі в травні 2024 року

Так, сонячна активність передбачена протягом усього місяця.

Слабкі магнітні бурі очікуються в періоди 7-8, 11-12, 15-19 і 22 травня. Їхній вплив відчують тільки метеозалежні люди. Можлива втрата апетиту або погіршення настрою.

Сильні магнітні бурі припадають на 4, 10 і 20 травня.

Подбайте про здоров’я близьких і тих, хто потребує допомоги під час космічної активності.