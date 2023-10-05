Листопад – кінець осені та зміна сезону. Для багатьох такі зміни в оточенні особливо позначаються на самопочутті, настрої і навіть стані здоров’я. Тут свою роль відіграє й Місяць, який має вплив на все живе на Землі – від людей до рослин і тварин.

Факти ICTV склали детальний місячний календар на листопад 2023, щоб детально розпланувати кінець осені та підготуватися до змін.

Фази Місяця в листопаді 2023

1-12 листопада – спадний Місяць;

13 листопада – новий Місяць;

14-26 листопада – Місяць росте;

27 листопада – повний Місяць;

28-30 листопада – спадний Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 листопада

Зараз дивляться

На початок місяця припадає сприятливий день. Займіться чимось новим або сконцентруйте увагу на важливих питаннях. Проблеми вирішуватимуться легко.

Місячний астропрогноз на 2 листопада

Відносно нейтральний день – не чекайте дива, але стежте за відносинами із людьми, які вас оточують. Імпульсивність може призвести до непоправного – не намагайтеся з’ясувати стосунки.

Місячний астропрогноз на 3 листопада

Невдалий день для того, щоб брати кредит або давати позики. Є ймовірність, що заповітних грошей більше не буде в руках.

Місячний астропрогноз на 4 листопада

Може з’явитися бажання влізти в авантюру – тримайте себе в руках. Азартні ігри також ні до чого доброго не призведуть. Тримайте голову холодною і не погоджуйтеся на веселощі.

Місячний астропрогноз на 5 листопада

Обережно аналізуйте слова, які вам говорять. Украй важливо відрізнити щирість від недоречних лестощів. Уважно дивіться, до чого вас схиляють під час розмови.

Місячний астропрогноз на 6 листопада

Досить суперечливий період. Остерігайтеся заздрощів і ревнощів, не доводьте до таких емоцій своїх близьких або друзів – стосунки можуть бути зіпсовані назавжди.

Місячний астропрогноз на 7 листопада

Нейтральний і відносно пасивний день. Намагайтеся сконцентрувати свою увагу на рутині, тоді день мине “на автоматі”.

Місячний астропрогноз на 8 листопада

Сприятливий день – успішні будь-які банківські операції та операції з нерухомістю. Використовуйте активність Місяця на користь собі.

Місячний астропрогноз на 9 листопада

Непоганий і досить плідний період для ділової співпраці – зробіть так, щоб ваші старання помітило керівництво.

Місячний астропрогноз на 10 листопада

Будь-яка робота в цей день ітиме добре. Сконцентруйте увагу на старих проблемах, які вже давно потребують вирішення.

Місячний астропрогноз на 11 листопада

Є невирішені справи? Чудовий день, щоб покласти їм край. Головне – правильно налаштуватися і не відволікатися на дрібниці.

Місячний астропрогноз на 12 листопада

Можна сміливо братися за нові починання. Якщо хотіли спробувати щось нове для себе – тільки вперед.

Місячний астропрогноз на 13 листопада

Настав час ухвалення найвідповідальніших рішень. Розумова діяльність буде на найвищому рівні.

Місячний астропрогноз на 14 листопада

Абстрактне мислення цього дня переважатиме. Якщо є творчі завдання – кращі займіться ними.

Місячний астропрогноз на 15 листопада

Бюрократичні питання сьогодні вирішаться самі. Однак не поспішайте продавати чи купувати землю – відкладіть важливу угоду на інший день.

Місячний астропрогноз на 16 листопада

Не надто вдалий день – загострення конфліктів навіть між близькими людьми. Намагайтеся не з’ясовувати стосунки.

Місячний астропрогноз на 17 листопада

Період накопичення сил – не поспішайте займатися фізичною працею. Краще витратьте день на завдання, які вирішуються головою.

Місячний астропрогноз на 18 листопада

Не найвдаліший час для спілкування з представниками влади. Свої питання краще спрямувати їм в інший день.

Місячний астропрогноз на 19 листопада

Ідеальний день для розумової роботи. Сміливо беріться за нові завдання, або вирішуйте старі проблеми.

Місячний астропрогноз на 20 листопада

Хороший день для різних операцій із нерухомістю або землею. Є важлива угода? Плануйте її на сьогодні.

Місячний астропрогноз на 21 листопада

Цього дня принесе користь активний відпочинок. Якщо хочеться вирушити із сім’єю на природу або зайнятися йогою, плани реалізуються.

Місячний астропрогноз на 22 листопада

Критичний день – чекайте на загострення конфліктів і спроби зіпсувати стосунки. Зберігайте холоднокровність і не встрявайте в даремні суперечки.

Місячний астропрогноз на 23 листопада

Час характеризується підвищеною імпульсивністю – не намагайтеся робити “різких рухів”, а кожну свою дію краще обмірковувати кілька разів.

Місячний астропрогноз на 24 листопада

Один із найпозитивніших і енергетично потужних днів за весь місяць. Реалізуйте все, що спаде на думку – головне, робити це з посмішкою.

Місячний астропрогноз на 25 листопада

Не особливо сприятливий день для з’ясування стосунків. Краще не йти на побачення, а провести вечір перед телевізором.

Місячний астропрогноз на 26 листопада

Багато хто зможе відчути приплив сил. Це знак, що потрібно закінчувати свої справи і готуватися до нового місяця.

Місячний астропрогноз на 27 листопада

Займіться питаннями, які не потребують вдумливості. Просто робіть те, що потрібно.

Місячний астропрогноз на 28 листопада

Кропіткої роботи цього дня не буде. Багатьом захочеться братися відразу за кілька справ – головне, щоб вистачило енергії на все.

Місячний астропрогноз на 29 листопада

Досить гармонійний день. Багато хто зможе відчути, що все перебуває на своєму місці, тому доба промайне дуже швидко.

Місячний астропрогноз на 30 листопада

Останній день місяця й осені. Рекомендується підбити підсумки та підготуватися до зими.