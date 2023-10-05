Ноябрь — конец осени и смена сезона. Для многих подобные изменения в окружении сильно влияют на самочувствие, настроение и даже состояние здоровья. Здесь свою роль играет и Луна, которая оказывает влияние на все живое на Земле — от людей до растений и животных.

Факты ICTV составили детальный лунный календарь на ноябрь 2023, чтобы детально распланировать конец осени и подготовиться к изменениям.

Фазы Луны в ноябре 2023

1-12 ноября – убывающая Луна;

13 ноября – новая Луна;

14-26 ноября – растущая Луна;

27 ноября – полная Луна;

28-30 ноября – убывающая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 ноября

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На начало месяца приходится благоприятный день. Займитесь чем-то новым или сконцентрируйте внимание на важных вопросах. Проблемы будут решаться легко.

Лунный астропрогноз на 2 ноября

Относительно нейтральный день — не ждите чуда, но следите за отношениями с людьми, которые вас окружают. Импульсивность может привести к непоправимому — не пытайтесь выяснить отношения.

Лунный астропрогноз на 3 ноября

Неудачный день для того, чтобы брать кредит или давать взаймы. Есть вероятность, что заветных денег больше не будет в руках.

Лунный астропрогноз на 4 ноября

Может появиться желание влезть в авантюру — держите себя в руках. Азартные игры также ни к чему хорошему не приведут. Держите голову холодной и не соглашайтесь на веселье.

Лунный астропрогноз на 5 ноября

Осторожно анализируйте слова, которые вам говорят. Крайне важно отличить искренность от неуместной лести. Внимательно смотрите, к чему вас склоняют во время разговора.

Лунный астропрогноз на 6 ноября

Довольно противоречивый период. Оберегайтесь зависти и ревности, и не доводите до таких эмоций своих близких или друзей — отношения могут быть испорчены навсегда.

Лунный астропрогноз на 7 ноября

Нейтральный и относительно пассивный день. Постарайтесь сконцентрировать свое внимание на рутине, и день пройдет “на автомате”.

Лунный астропрогноз на 8 ноября

Благоприятный день — успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью. Используйте активность Луны на пользу.

Лунный астропрогноз на 9 ноября

Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества — сделайте так, чтобы ваши старания заметило руководство.

Лунный астропрогноз на 10 ноября

Любая работа в этот день будет спориться. Сконцентрируйте внимание на старых проблемах, которые уже давно требуют решения.

Лунный астропрогноз на 11 ноября

Есть нерешенные дела? Отличный день, чтобы положить им конец. Главное — правильно настроиться и не отвлекаться на мелочи.

Лунный астропрогноз на 12 ноября

Можно смело браться за новые начинания. Если хотели попробовать что-то новое для себя — только вперед.

Лунный астропрогноз на 13 ноября

Настало время принятия самых ответственных решений. Мыслительная деятельность будет на наивысшем уровне.

Лунный астропрогноз на 14 ноября

Абстрактное мышление в этот день будет преобладать. Если есть творческие задание — лучшие займитесь ими.

Лунный астропрогноз на 15 ноября

Бюрократические вопросы сегодня будут сами решаться. Однако не спешите продавать или покупать землю — отложите важную сделку на другой день.

Лунный астропрогноз на 16 ноября

Не очень удачный день — обострение конфликтов даже между близкими людьми. Старайтесь не выяснять отношения.

Лунный астропрогноз на 17 ноября

Период накопления сил — не спешите заниматься физческим трудом. Лучше потратьте день на задачи, решаемые головой.

Лунный астропрогноз на 18 ноября

Не самое удачное время для общения с представителями власти. Свои вопросы лучше направить им в другой день.

Лунный астропрогноз на 19 ноября

Идеальный день для умственной работы. Смело беритесь за новые задачи или решайте старые проблемы.

Лунный астропрогноз на 20 ноября

Хороший день для различных операций с недвижимостью или землей. Есть важная сделка? Планируйте ее на сегодня.

Лунный астропрогноз на 21 ноября

В этот день принесет пользу активный отдых. Если хочется отправиться с семьей на природу или заняться йогой, планы реализуются.

Лунный астропрогноз на 22 ноября

Критический день — ждите обострение конфликтов и попытки испортить отношения. Сохраняйте хладнокровие и не вступайте в споры зря.

Лунный астропрогноз на 23 ноября

Время характеризуется повышенной импульсивностью — не пытайтесь делать “резких движений”, и каждое своей действие лучше обдумывать несколько раз.

Лунный астропрогноз на 24 ноября

Один из самых позитивных и энергетически мощных дней за весь месяц. Реализуйте все, что придет в голову — главное, делать это с улыбкой.

Лунный астропрогноз на 25 ноября

Не особенно благоприятный день для выяснения отношений. Лучше не идти на свидание, а провести вечер перед телевизором.

Лунный астропрогноз на 26 ноября

Многие смогут ощутить прилив сил. Это знак, что нужно заканчивать свои дела и готовиться к новому месяцу.

Лунный астропрогноз на 27 ноября

Займитесь вопросами, которые не требуют вдумчивости. Просто делайте то, что нужно.

Лунный астропрогноз на 28 ноября

Кропотливо работы в этот день не будет. Многим захочется браться сразу за несколько дел — главное, чтобы хватило энергии на все.

Лунный астропрогноз на 29 ноября

Довольно гармоничный день. Многие смогут ощутить, что все находится на своем месте, поэтому сутки пролетят очень быстро.

Лунный астропрогноз на 30 ноября

Последний день месяца и осени. Рекомендуется подвести итоги и подготовиться к зиме.