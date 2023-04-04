Травень – останній місяць весни. Природа ожила, все навколо зелене, на вулиці тепло, а сонечко з кожним днем починає гріти все більше. Крім погоди, на все живе також впливає місячна активність, яка передбачає сприятливі, несприятливі та нейтральні дні.

Природний супутник Землі чинить суттєвий вплив і на людей, зокрема – на розвиток їхніх справ, успіх або поразку. Щоб знати, яка дата і для чого сприятлива, необхідно ознайомитися з відповідним календарем.

Факти ICTV склали детальний місячний календар на травень 2023, щоб ви могли грамотно розпланувати свої справи.

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Фази Місяця в травні 2023

1-4 травня – зростаючий Місяць.

5 травня – повний Місяць.

6-18 травня – спадний Місяць.

19 травня – новий Місяць.

20-31 травня – зростаючий Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 травня

Сприятливий день у місячному календарі на травень для втілення планів. Корисні фізичні навантаження, можливі переїзди і зміни виду діяльності.

Місячний астропрогноз на 2 травня

Несприятливий день для любовних стосунків, а також можливі розбіжності в діловій сфері та конфлікти.

Місячний астропрогноз на 3 травня

Гарний день для самоаналізу і розбору особистих помилок, особливо позитивним він буде, якщо вам вдасться винести з них якийсь урок. Сприятливий час, щоб почати нові тренування.

Місячний астропрогноз на 4 травня

Найбільш позитивний період для різних важливих починань. Можете сміливо просувати свої пропозиції, вони обов’язково знайдуть відгук і будуть прийняті. Головне – добре обміркуйте їх.

Місячний астропрогноз на 5 травня

Негативний місячний день. Можливі конфлікти з близькими, постарайтеся обмежити ваше спілкування в цю дату.

Місячний астропрогноз на 6 травня

Гармонійний період, у який можливе відчуття надлишку сил. Спрямуйте свою енергію у творчому напрямку.

Місячний астропрогноз на 7 травня

Сприятливий день для укладення шлюбу. У цей час ви можете відчувати радість від життя, набуття внутрішньої свободи.

Місячний астропрогноз на 8 травня

Можливі зміни настрою. Непоганий час для того, щоб позбутися непотрібних звичок. Результативними стануть саморозвиток і самовдосконалення.

Місячний астропрогноз на 9 травня

Критичний день, який ідеально було б провести вдома. Не варто укладати шлюб або будь-які інші партнерські угоди.

Місячний астропрогноз на 10 травня

Гарний час для різноманітних практик, спрямованих на очищення, самоаналіз, тренування сили духу. Будьте обережні, оскільки можливе загострення конфліктів.

Місячний астропрогноз на 11 травня

Позитивний період для творчої та фізичної активності. Добре пройде колективна робота, різноманітні поїздки і подорожі. Непогано буде відвідати водні процедури.

Місячний астропрогноз на 12 травня

Ідеальний час для завершення розпочатих справ і побудови планів на майбутнє.

Місячний астропрогноз на 13 травня

У цей час можливе цькування, ревнощі та заздрість, тому будьте обережні. Не рекомендується починати нові справи.

Місячний астропрогноз на 14 травня

Нейтральний день, у який варто зайнятися вже розпочатими справами, лікуванням або профілактикою здоров’я. Якщо планували щось нове – відкладіть на більш сприятливу дату.

Місячний астропрогноз на 15 травня

Період неспішних справ, що вдалий для торгівлі, судових справ, переїзду або відрядження. Рекомендується виспатися і відпочити, щоб набратися сил.

Місячний астропрогноз на 16 травня

Складний день. Краще відкласти будь-яку активну діяльність на інший час. Постарайтеся зберегти свої сили і не витрачати їх на те, що вам не потрібно.

Місячний астропрогноз на 17 травня

Займайтеся старими справами або проблемами, не варто затівати щось нове. У цей час з’являється гарна можливість поглянути на все з іншого погляду і виявити те, що раніше було випущено з поля зору.

Місячний астропрогноз на 18 травня

Гарний час для великих покупок, ремонту і будь-яких інших “земних” справ. Якщо партнери дають поради, прислухайтеся до них, зайвим це не стане.

Місячний астропрогноз на 19 травня

Несприятливий день, у який ви можете відчути нездужання і зниження життєвого тонусу. Проведіть його, вирішуючи життєві питання.

Місячний астропрогноз на 20 травня

Цей час добрий для починань. Також варто звернути увагу на негативні якості.

Місячний астропрогноз на 21 травня

Можливі загострення конфліктів, а тому весь негатив спрямуйте у фізичну активність. Також можна зайнятися побудовою планів на майбутнє і подумати над новими ідеями.

Місячний астропрогноз на 22 травня

Позитивний час для активних контактів і торгових операцій. Під час ухвалення рішень слід утриматися від поверхневих суджень.

Місячний астропрогноз на 23 травня

Не варто нехтувати власними принципами. Будьте рішучішими, щоб ваші плани не піддалися істотним змінам.

Місячний астропрогноз на 24 травня

Сприятливий день у місячному календарі на травень. Чудово просувається наукова або громадська діяльність, легко налагоджуються найрізноманітніші контакти.

Місячний астропрогноз на 25 травня

Плідний час для ділової активності. Якщо у вас є ідеї, не бійтеся їх просувати, у цей період велика ймовірність того, що вони здобудуть підтримку.

Місячний астропрогноз на 26 травня

У цей час можуть спливти старі невирішені справи, а тому вони заберуть чимало сил. Хороший день для поїздок, подорожей, відряджень. Можлива побудова планів і нових проєктів.

Місячний астропрогноз на 27 травня

Приділіть свою увагу незакінченим справам, які вимагають рутинного виконання. Можливе загострення конфліктів.

Місячний астропрогноз на 28 травня

Будьте готові до боротьби з обманом та ілюзіями. Не випускайте негатив на людей, які вас оточують.

Місячний астропрогноз на 29 травня

Сприятливий період для творчості, кохання і духовних пошуків. Добре просуваються абсолютно будь-які, як важливі, так і не дуже справи.

Місячний астропрогноз на 30 травня

Позитивний і енергетично потужний місячний день. Втілення будь-яких планів і задумів приведе до бажаних результатів.

Місячний астропрогноз на 31 травня

Негативний день для любовних та інших міжособистісних стосунків. Підвищена ймовірність конфліктів і розбіжностей.