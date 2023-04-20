Ретроградний Меркурій накриє Землю із 21 квітня по 15 травня 2023. Що він принесе Україні та від чого в період ретроградного Меркурія краще відмовитися, читайте в матеріалі.

Меркурій – планета комерції, комунікацій, транспорту, руху, логістики, науки та техніки.

За словами астролога Ольги Медвецької, у період ретроградного Меркурія не варто робити дорогі покупки, особливо транспортні засоби. Це стосується будь-чого, що може їхати, у тому числі дитячі візочки, велосипеди, самокати. У цей період значно підвищується вірогідність того, що придбана річ буде барахлити.

Також не варто купувати техніку та засоби зв’язку – їхня робота може давати збій. За кермом будьте посилено уважні, адже є ризик аварій.

Можна легко заїхати не туди та заблукати. Або навігатор заведе не туди, хоч ви правильно вказували адресу.

У період ретроградного Меркурія 2023 краще відкласти укладання правочинів, підписання договорів, ведення переговорів – доведеться їх переробляти в майбутньому, або розривати. Якщо ж така необхідність є, будьте уважними до дрібниць – перевіряйте все, що підписуєте, буквально кожну літеру. А в переговорах уточнюйте всі деталі, бо в цей період виникає багато непорозумінь, люди наче не чують одне одного.

Будьте готовими до складнощів у подорожах: можуть відкладати рейси, губитися бронювання і документи. Ретроградний Мекурій значно підвищує ризик цього.

З 21 квітня до 15 травня доцільно щось передумувати, переробляти, перепідписувати, передомовлятися, а ще – повертатися до давно закинутого навчання (до речі, за нове навчання братися не варто – піде туго).

Можуть давати про себе знати давні друзі та знайомі, з якими ви давно не спілкувалися.

Що принесе Україні ретроградний Меркурій 2023

Для України період із 21 квітня по 15 травня характеризуватиметься поставками давно обіцяної допомоги. Також зараз сприятливо повертати те, що належить нам.

– Часто під час ретроградного Меркурія людям повертають борги чи щось давно втрачене. А ось країні можна повернути те, що сусід нахабно “позичав”. Зараз саме час, – переконана Медвецька.

Нові домовленості, яких буде досягнуто в цей час, виконуватимуться повільніше, ніж це здається, зі значними перешкодами та подальшими корегуваннями, уточненнями.