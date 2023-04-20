Ретроградный Меркурий накроет Землю с 21 апреля по 15 мая 2023. Что он принесет Украине и от чего в период ретроградного Меркурия лучше отказаться, читайте в материале.

Меркурий — планета коммерции, коммуникаций, транспорта, движения, логистики, науки и техники.

По словам астролога Ольги Медвецкой, в период ретроградного Меркурия не стоит делать дорогие покупки, особенно транспортные средства. Это касается всего, что может ехать, в том числе детских колясок, велосипедов, самокатов. В этот период значительно повышается вероятность того, что приобретенная вещь будет барахлить.

Также не стоит покупать технику и средства связи — их работа может давать сбой. За рулем будьте особенно внимательны, ведь есть риск аварий.

Можно легко заехать не туда и заблудиться. Или навигатор заведет не туда, хотя вы правильно указывали адрес.

В период ретроградного Меркурия 2023 лучше отложить заключение сделок, подписание договоров, ведение переговоров — придется их переделывать в будущем, или разрывать. Если же такая необходимость есть, будьте внимательны к мелочам — проверяйте все, что подписываете, буквально каждую букву. А в переговорах уточняйте все детали, потому что в этот период возникает много недоразумений, люди как будто не слышат друг друга.

Будьте готовы к сложностям в путешествиях: могут откладывать рейсы, теряться бронирования и документы. Ретроградный Мекурий значительно повышает риск этого.

С 21 апреля по 15 мая целесообразно что-то передумывать, переделывать, переподписывать, передоговариваться, а еще — возвращаться к давно заброшенной учебе (кстати, за новую учебу браться не стоит — пойдет туго).

Могут давать о себе знать давние друзья и знакомые, с которыми вы давно не общались.

Что принесет Украине ретроградный Меркурий 2023

Для Украины период с 21 апреля по 15 мая будет характеризоваться поставками давно обещанной помощи. Также сейчас благоприятно возвращать то, что принадлежит нам.

— Часто во время ретроградного Меркурия людям возвращают долги или что-то давно утраченное. А вот стране можно вернуть то, что сосед нагло “одалживал”. Сейчас самое время, — убеждена Медвецкая.

Новые договоренности, которые будут достигнуты в это время, будут выполняться медленнее, чем это кажется, со значительными препятствиями и дальнейшими корректировками, уточнениями.