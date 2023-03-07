Зростаючий Місяць у квітні 2023 очікується двічі – на початку й наприкінці другого місяця весни. Так, небесна активність припадає з 1 по 6 число, і з 21 по 30.

6 квітня ми спостерігатимемо повний Місяць, а 20-го – новий.

Не варто забувати про те, що небесна активність впливає на всі живі організми. Час зростаючого Місяця є чудовим періодом для починань, вирішення якихось справ і побудови планів.

Зараз дивляться

Найчастіше у цей час також поліпшується настрій і бажання щось робити, тому, якщо ви, наприклад, давно планували піти до спортзалу або спробувати себе в чомусь новому – можете сміливо це робити. Однак не варто різко себе навантажувати, пам’ятайте про баланс.

Сприятливі дні під час зростаючого Місяця у квітні 2023-го – 3, 4, 21, 23, 25, 26, 27, 30.

Нейтральні дні під час зростаючого Місяця у квітні 2023-го – 1, 2, 22, 24, 28, 29.