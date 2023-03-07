Растущая Луна в апреле 2023 года ожидается дважды – в начале и в конце второго месяца весны. Так, небесная активность приходится с 1 по 6 число, и с 21 по 30.

6 апреля мы будем наблюдать полную Луну, а 20-го – новую.

Не стоит забывать о том, что небесная активность влияет на все живые организмы. Время растущей Луны является отличный периодом для начинаний, решения каких-то дел и построения планов.

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Зачастую в это время также улучшается настроение и желание что-то делать, поэтому, если вы, например, давно планировали пойти в спортзал или попробовать себя в чем-то новом – можете смело это делать. Однако не стоит резко себя нагружать, помните о балансе.

Благоприятные дни во время растущей Луны в апреле 2023-го – 3, 4, 21, 23, 25, 26, 27, 30.

Нейтральные дни во время растущей Луны в апреле 2023-го – 1, 2, 22, 24, 28, 29.