Лютий 2024 року буде для України складним та з великою кількістю обстрілів з боку російської армії. Про це в ексклюзивному коментарі Фактам.Life розповіла тарологиня Анастасія Арта. Зокрема, карти дали відповідь на питання, що буде 24 лютого та чим обернуться для України зміни у керівному військовому складі.

Що буде 24 лютого 2024 року – прогноз Таро

За словами Анастасії Арти, дата початку повномасштабного вторгнення не ознаменується якимись особливими обстрілами або погіршенням ситуації. Радше весь лютий до кінця місяця та початок березня будуть доволі непростими.

– Я більше це бачу пов’язаним із виборами в Росії, ніж із тим, що йде якась дата саме від початку повномасштабної війни. Тож увесь лютий буде щодо обстрілів досить-таки складний, і конкретно саме 24 число не буде якось виділене. Проте загалом погіршення ситуації буде, – прокоментувала розклад тарологиня.

Також карти розповіли, чого чекати українцям від цього року, а ще від змін в командному складі.

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Карти Таро показали, що рішення було прийняте з політичних міркувань, що для України, скоріше за все, буде в плюс.

– За допомогою саме нового командування можна буде розв’язати деякі завдання, оскільки воно цілком відповідає тому, що далі планується робити на фронті. Тобто зміна, хоч як би любили Залужного, в принципі адекватна, і сенс у цьому є. Жодних мінусів від цієї зміни я не бачу, – пояснила відповідь карт майстриня Таро.

Також Анастасія Арта побачила, що найближчим часом припинення воєнних дій не станеться. Тож на Україну чекає ще один складний рік. Тому кожен має робити на своєму місці все, щоби наблизити перемогу. Зокрема, продовжувати підтримувати наших захисників та захисниць донатами та всіма іншими можливими способами.