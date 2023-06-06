Магнітні бурі в липні 2023 будуть дуже активними. Не секрет, що на середину літа припадає підвищений вплив Сонця на все живе – від комах і рослин до людей.
Різка зміна настрою, занепад сил або бажання поспати – на все це впливають магнітні бурі. Навіть серцево-судинна система людини буде схильна до негативних змін.
Факти ICTV склали детальний список магнітних бур липня 2023, щоб ви могли підготуватися до них заздалегідь.
Перша сильна магнітна буря очікується 9 липня. Краще запастися ліками і поцікавитися здоров’ям у знайомих, які схильні до впливу сонячної активності.
Друга магнітна буря затягнеться аж на два дні – з 14 по 15 липня. Від самого ранку до вечора відчуватиметься негативний вплив Сонця. Уникайте конфліктів і фізичних навантажень, якщо це не стосується роботи.
Третя магнітна буря очікується 18 липня, а четверта – 26. Вони будуть потужними, тому постарайтеся в ці дати більше відпочивати.
Остання хвиля припадає на крайні дати – 30 і 31 липня. Пік активності буде вранці, а триватиме до обіду.
Щоб мінімізувати вплив магнітних бур, рекомендується дотримуватися простих правил:
- проводьте час на свіжому повітрі;
- відмовтеся від алкоголю і жирної їжі, яка навантажує шлунок;
- дотримуйтеся режиму сну;
- приймайте контрастний душ;
- пийте більше рідини.