Магнитные бури в июле 2023 будут очень активными. Не секрет, что на средину лета приходится повышенное влияние Солнца на все живое — от насекомых и растений до людей.

Резкая смена настроения, упадок сил или желание поспать — на все это влияют магнитные бури. Даже сердечно-сосудистая система человека будет подвержена негативным изменениям.

Факты ICTV составили подробный список магнитных бурь июля 2023, чтобы вы могли подготовиться к ним заранее.

Первая сильная магнитная буря ожидается 9 июля. Лучше запастись лекарствами и поинтересоваться здоровьем у знакомых, которые подвержены влиянию солнечной активности.

Вторая магнитная буря затянется аж на два дня — с 14 по 15 июля. С самого утра по вечер будет ощущаться негативное влияние Солнца. Избегайте конфликтов и физических нагрузок, если это не касается работы.

Третья магнитная буря ожидается 18 июля, а четвертая — 26. Они будут мощными, поэтому постарайтесь в эти даты больше отдыхать.

Последняя волна приходится на крайние даты — 30 и 31 июля. Пик активности будет утром, а продлится до обеда.

Чтобы минимизировать влияния магнитных бурь, рекомендуется придерживаться простых правил: