После неудачного бунта Евгения Пригожина в РФ буквально исчез с радаров генерал Сергей Суровикин. По данным росСМИ, его арестовали и посадили за решетку из-за возможных связей с главарем ЧВК Вагнера.

Мольфар Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро, чтобы узнать, действительно ли Суровикин предал президента РФ Владимира Путина.