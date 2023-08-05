После неудачного бунта Евгения Пригожина в РФ буквально исчез с радаров генерал Сергей Суровикин. По данным росСМИ, его арестовали и посадили за решетку из-за возможных связей с главарем ЧВК Вагнера.
Мольфар Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро, чтобы узнать, действительно ли Суровикин предал президента РФ Владимира Путина.
— Суровикин много на себя взял. Вероятность, что он предал Путина, есть, и очень высокая. Он подумал, что уже имеет все, что хочет, и начал вести себя очень свободно. Поэтому получил то, что хотел. Но предательство было, — уверен Гордеев.