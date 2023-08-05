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Много на себя взял: мольфар увидел, действительно ли Суровикин предал Путина

5 августа 2023, 15:03
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
чи справді генерал Сергій Суровікін зрадив Володимира Путіна

После неудачного бунта Евгения Пригожина в РФ буквально исчез с радаров генерал Сергей Суровикин. По данным росСМИ, его арестовали и посадили за решетку из-за возможных связей с главарем ЧВК Вагнера.

Мольфар Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро, чтобы узнать, действительно ли Суровикин предал президента РФ Владимира Путина.

— Суровикин много на себя взял. Вероятность, что он предал Путина, есть, и очень высокая. Он подумал, что уже имеет все, что хочет, и начал вести себя очень свободно. Поэтому получил то, что хотел. Но предательство было, — уверен Гордеев.

Источник
Ранок у великому місті
Теги
Владимир Путин Россия
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