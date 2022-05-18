После войны Украина попадает во время большого развития. Уже через пять лет Украина создаст новый союз между странами-соседями.

Об этом таролог Людмила Хомутовская рассказала в эксклюзивном интервью Вікна-новини.

– Украина попадает во времена большого построения. Я не скажу, что это будет просто. Будет такое время, когда будем много работать с экономикой, потому что ничего не будет работать. Другая история, у нас, конкретно у Украины будет подниматься тема нашей любимой “зрады”, это будет происходить после войны, когда будут выяснять, почему так случилось, почему эту войну допустили, — говорит Хомутовская.

По словам таролога, это будет нелегкий период, когда придется узнать много неприятного для каждого украинца.