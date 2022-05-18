После войны Украина попадает во время большого развития. Уже через пять лет Украина создаст новый союз между странами-соседями.
Об этом таролог Людмила Хомутовская рассказала в эксклюзивном интервью Вікна-новини.
– Украина попадает во времена большого построения. Я не скажу, что это будет просто. Будет такое время, когда будем много работать с экономикой, потому что ничего не будет работать. Другая история, у нас, конкретно у Украины будет подниматься тема нашей любимой “зрады”, это будет происходить после войны, когда будут выяснять, почему так случилось, почему эту войну допустили, — говорит Хомутовская.
По словам таролога, это будет нелегкий период, когда придется узнать много неприятного для каждого украинца.
— Если мы посмотрим на пять лет вперед, то Украина будет в пятерке стран, где лучшие военные. У нас будут очень хорошие дороги. Экстрасенсорно даже если смотреть, дороги будут не на тех местах, что сейчас. Украина создаст некий союз. Это будет союз между странами-соседями, туда точно войдет Польша, Литва, Латвия, Эстония и еще какая-то страна из бывших советских республик.