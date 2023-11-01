Аффирмация – это положительная утвердительная фраза, которая используется для создания специального психологического настроя. Ежедневное проговаривание аффирмаций закрепляет определенный образ или установку в подсознании человека.
Такие короткие фразы используются для личного развития и достижения определенных целей. Аффирмации помогают поверить в себя, собственные силы, меняют мысли и состояние человека.
Большим спросом пользуются аффирмации на привлечение денег.
Аффирмации на деньги
Специальные фразы, аффирмации на деньги, при постоянном повторении способны запрограммировать подсознание человека на достаток и богатство. Они помогут избавиться от внутренних блоков и страхов, которые мешают поступлению богатства. Давайте разберемся, какие фразы притягивают достаток.
Аффирмации на привлечение денег
- Я живу в богатстве и достатке;
- Я получаю деньги легко и без препятствий;
- Я живу в благополучии, мне всего хватает;
- Я достоен всего наилучшего по праву рождения;
- Деньги всегда приходят ко мне вовремя и тогда, когда они мне нужны;
- Деньги приходят ко мне через любимое дело и любимую работу;
- Деньги — светлая, добрая энергия, которая работает мне во благо;
- Я со щедростью делюсь благами и знаю, что получу взамен гораздо больше;
- Я желаю каждому человеку благополучия, процветания и богатства;
- Я магнит для денег, а деньги — магнит для меня;
- С каждым днем я становлюсь все богаче и богаче;
- Мне хватает денег на все мои потребности, мечты и желания;
- Везение и успех всегда сопровождают меня;
- Я получаю удовольствие от денег и каждого прожитого дня;
- Я чувствую себя самым богатым человеком;
- Я могу себе все позволить и легко осуществляю свои мечты и желания;
- Количество моих денег постоянно растет;
- Мои финансовые ресурсы постоянно увеличиваются;
- Я люблю себя и позволяю себе быть богатым.
Как работать с аффирмациями на деньги
Для того, чтобы аффирмации на привлечение денег работали, необходимо сделать следующие действия:
- Возьмите листочек и напишите аффирмации на деньги;
- Выбирайте те фразы, которые вам больше всего откликаются;
- Пишите аффирмации в настоящем времени (как факт, который уже состоялся) и без частицы “не”;
- Наполните каждую фразу своим желанием, энергией и намерением;
- Аффирмации должны касаться только лично вас;
- Проговаривайте позитивные фразы утром после пробуждения, вечером перед сном, в любое удобное для вас время (на прогулке, в спортзале, стоя в очереди или находясь в транспорте и т.д.);
- Очень хорошо проговаривать аффирмации вслух, стоя перед зеркалом.
Применяйте фразы на привлечение денег и богатства как можно чаще. Пока ваше мышление не изменится и вы не начнете мыслить и жить согласно этим магическим фразам.
Повторяйте аффирмации на привлечение денег и наблюдайте за положительными изменениями в жизни.