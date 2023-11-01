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Аффирмации на деньги: какие фразы притягивают богатство и изобилие

1 ноября 2023, 11:01
Юлия Гайдук редакторка ленты
Аффирмации на деньги: какие фразы притягивают богатство и изобилие
Источник: Depositphotos

Аффирмация – это положительная утвердительная фраза, которая используется для создания специального психологического настроя. Ежедневное проговаривание аффирмаций закрепляет определенный образ или установку в подсознании человека.

Такие короткие фразы используются для личного развития и достижения определенных целей. Аффирмации помогают поверить в себя, собственные силы, меняют мысли и состояние человека.

Большим спросом пользуются аффирмации на привлечение денег.

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Аффирмации на деньги

Специальные фразы, аффирмации на деньги, при постоянном повторении способны запрограммировать подсознание человека на достаток и богатство. Они помогут избавиться от внутренних блоков и страхов, которые мешают поступлению богатства. Давайте разберемся, какие фразы притягивают достаток.

Аффирмации на привлечение денег

  • Я живу в богатстве и достатке;
  • Я получаю деньги легко и без препятствий;
  • Я живу в благополучии, мне всего хватает;
  • Я достоен всего наилучшего по праву рождения;
  • Деньги всегда приходят ко мне вовремя и тогда, когда они мне нужны;
  • Деньги приходят ко мне через любимое дело и любимую работу;
  • Деньги — светлая, добрая энергия, которая работает мне во благо;
  • Я со щедростью делюсь благами и знаю, что получу взамен гораздо больше;
  • Я желаю каждому человеку благополучия, процветания и богатства;
  • Я магнит для денег, а деньги — магнит для меня;
  • С каждым днем я становлюсь все богаче и богаче;
  • Мне хватает денег на все мои потребности, мечты и желания;
  • Везение и успех всегда сопровождают меня;
  • Я получаю удовольствие от денег и каждого прожитого дня;
  • Я чувствую себя самым богатым человеком;
  • Я могу себе все позволить и легко осуществляю свои мечты и желания;
  • Количество моих денег постоянно растет;
  • Мои финансовые ресурсы постоянно увеличиваются;
  • Я люблю себя и позволяю себе быть богатым.

Как работать с аффирмациями на деньги

Для того, чтобы аффирмации на привлечение денег работали, необходимо сделать следующие действия:

  1. Возьмите листочек и напишите аффирмации на деньги;
  2. Выбирайте те фразы, которые вам больше всего откликаются;
  3. Пишите аффирмации в настоящем времени (как факт, который уже состоялся) и без частицы “не”;
  4. Наполните каждую фразу своим желанием, энергией и намерением;
  5. Аффирмации должны касаться только лично вас;
  6. Проговаривайте позитивные фразы утром после пробуждения, вечером перед сном, в любое удобное для вас время (на прогулке, в спортзале, стоя в очереди или находясь в транспорте и т.д.);
  7. Очень хорошо проговаривать аффирмации вслух, стоя перед зеркалом.

Применяйте фразы на привлечение денег и богатства как можно чаще. Пока ваше мышление не изменится и вы не начнете мыслить и жить согласно этим магическим фразам.

Повторяйте аффирмации на привлечение денег и наблюдайте за положительными изменениями в жизни.

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