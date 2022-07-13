13 липня ввечері у небі можна буде побачити Супермісяць. Це найяскравіший і найбільший Місяць року.

Над Україною повний місяць зійде на небі о 20.37 за київським часом. Спостерігати Супермісяць можна онлайн.

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Таке явище виникає тоді, коли Місяць знаходиться поблизу перигею – найближчої точки на його орбіті навколо Землі, завдяки чому вона має більший і яскравіший вигляд.

Астроном планетарію Королівської обсерваторії Грінвіча Таня де Салес Маркес каже, що Місяць у перигеї має вигляд приблизно на 14% більше і на 30% яскравіший, ніж повний Місяць в апогеї – розташований далеко від нас на своїй орбіті.

Термін Супермісяць запровадив астролог Річард Нолле в 1979 році.