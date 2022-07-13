13 июля вечером в небе можно будет увидеть Суперлуние. Это самая яркая и большая Луна года.

Над Украиной полнолуние взойдет на небе в 20.37 по киевскому времени. Наблюдать Суперлуние можно онлайн.

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Такое явление возникает тогда, когда Луна находится вблизи перигея — ближайшей точки на его орбите вокруг Земли, благодаря чему она выглядит больше и ярче.

Астроном планетария Королевской обсерватории Гринвича Таня де Салес Маркес говорит, что Луна в перигее выглядит примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем полная Луна в апогее — расположена далеко от нас на своей орбите.

Термин Суперление ввел астролог Ричард Нолле в 1979 году.