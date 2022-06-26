В Украину приехал скандальный российский писатель Дмитрий Быков. Он неоднократно одобрял оккупацию Украины со стороны СССР, считая, что это был лучший вариант соседства с россиянами.

О визите в свободную Украину Быкова заявил украинский активист Сергей Стерненко в Telegram.

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Блогер прокомментировал снимок писателя, где он стоит в черной футболке, на которой изображено сине-желтое сердце с голубями. На снимке можно заметить, что Быков позирует в одном из заведений в самом центре Киева возле Майдана. Сам писатель не сообщал в соцсетях о своих планах посетить столицу нашей страны.

— Пока российские ракеты летят в наши дома, к нам в Киев приперся россиянин Дмитрий Быков. Он нам расскажет, как нужно жить, — заявил Стерненко.

Помимо смелых заявлений об Украине и СССР, российский писатель заявлял, что судьба Одессы будет плачевной.

Пользователи сети моментально отреагировали на визит Быкова в нашу столицу.

Надо его поздравить хорошо с приездом.

Геть з України, москаль некрасівий!

Кто их сюда пускает? Просто нет слов.

Какого черта его пустили к нам? Что за Стокгольмский синдром?

Достаточно москалю надеть футболку с сине-желтым флагом, и повсюду зеленый свет. Как же мы себя не уважаем?

Интересно, у него от круглосуточных тревог что-то в том органе, что вместо головы, что-то щелкнет? Или “вы все врете, дома сами взрываются?”.

Ранее в Киев приезжала бывшая редактор российского Первого канала Марина Овсянникова. Ее визит в столицу также вызвал бурную реакцию в сети.