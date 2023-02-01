Туризм в Украине продолжает держаться на плаву — количество бронирований в гостиницах к концу 2022 года сократилось лишь на 13% в сравнении с показателями до пандемии Covid-19.

По данным сервиса для бронирования жилья Booking.com, война с Россией не так сильно повлияла на туризм в Украине, как ожидалось.

— 2019 год был самым лучшим в Украине по количеству как забронированных, так и прожитых ночей. Несмотря на огромное количество атак на наши города, четвертый квартал 2022 года мы завершили с падением 13%. Если бы не атаки РФ, то мы могли приблизиться к показателям до пандемии Covid-19, – отметила market team manager украинского офиса Booking.com Ирина Кулиш.

Примечательно, что за почти год в условиях войны средняя стоимость за ночь практически не изменилась в 2021 и 2022 годах — 1 328 грн и 1319 грн соответственно.

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Чаще всего гости выбирали проживания на 2-6 дней — таких бронирований было 52%. Второе место за одной ночью — 33%. Остальное — на неделю и более.

При выборе гостинницы, украинцы больше всего интересовались наличием бомбоубежища, генераторов, стабильного интернета, воды и отопления.

Чаще всего искали жилье во Львове, Киеве и Буковели.