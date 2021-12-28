В канун Нового года достаточно актуальной является тема выбора шампанского. Чтобы разобраться со всеми нюансами Факты недели побывали на родине этого игристого вина – во французской провинции Шампань.

Провинция расположена вдали от городской суеты, в 140 километрах от Парижа. Путь пролегает через автобан, холмы и многочисленные виноградники.

По дороге можно заехать в небольшой городок Эперне, который называют столицей этого напитка. Об этом свидетельствует даже название главной улицы – Авеню де Шампань.

Это одна из самых дорогих улиц в мире, все богатства там спрятаны фактически под ногами – в подземных подвалах, которые растянулись на 150 километров. Там хранится невероятное количество дорогого, но такого популярного напитка как шампанское.

Вдоль самой улицы – старинные виллы, дворцы и замки. В них разместились знаменитые на весь мир дома шампанских вин. Настоящая роскошь и лоск здесь особенно подчеркивает ночная иллюминация.

— Шампанское – это, конечно, напиток традиционно французский! Как и вино, вот к примеру, розе… Это часть нашей гастрономической истории, – говорит работник дома шампанских вин.

Настоящее шампанское хранится в 20 метрах под землей, где практически нет света. Масштабы подземных катакомб и бутылочные тайники очень впечатляют.

Подвалы появились еще в IV веке, на месте бывших меловых шахт. Сначала здесь свое вино хранили монахи, и лишь спустя несколько веков погреба приспособили для хранения шампанского.

А началось все в XVII веке. В небольшом французском поселке Овилле, где один из монахов и придумал метод шампанизации вина. С тех пор шампанское — это дело, которое передается здесь из поколения в поколение.

Мишель Шове с гордостью показал семейный подвал. Там напиток проходит финальную стадию подготовки.

– Шампанское у нас в подвале находится минимум два года. К тому времени, как оно будет готова к продаже. А дольше всего мы держим здесь так называемое винтажное – это семь лет, – рассказал Мишель Шове, менеджер дома шампанских вин.

Шампанское этой семьи пользуется популярностью не только в Европе, его покупают даже в Японию или Соединенные Штаты.

Все бутылки упакованы как ситро, в металлические крышечки. Это для того, чтобы напиток прошел второе брожение. Перед продажей шампанское ставят вверх дном и в течение месяца бутылки плавно поворачивают.

Это делают каждый день, чтобы напиток можно было легко освободить от осадка и упаковать уже в пробку. Но начинается процесс производства шампанского в поле.

— Мы собираем урожай в конце сентября, это длится неделю, — добавил Мишель Шове.

Далее из винограда под прессом выжимают сок. Затем он направляется к специальным емкостям, где превращается в вино, которое через несколько месяцев перельют в бутылки и отправят в подвал.

Из винограда Микаэля Гайяра делают шампанское для британского королевского двора. Урожай собирают исключительно вручную, согласно требованиям контролирующих органов. Они тщательно следят за обрезкой, землей и качеством ягод. И определяют объемы того, что можно собрать.

– Мы ориентируемся примерно на 10 тыс. килограммов в год. Остальное — оставляем на лозе, потому что собирать можем только определенное количество. У нас чуть больше гектара земли. Из 20 соток получаем примерно €1 тыс. в месяц, минус – налоги и удобрения, – говорит Микаэль Гаяр, житель провинции Шампань.

Виноделие приносит основополагающий доход региону, поэтому большинство жителей так или иначе задействованы в этом процессе.

Владелец дома шампанских вин ежедневно передвигается на миниатюрном электрокаре, потому что территория его семейных угодий измеряется не одним гектаром.

Только под виноград занято 4 гектара, которыми владеет его дочь. 10 лет назад Шарлотт полностью погрузилась в винодельческое дело.

– Мы выращиваем 3 разновидности винограда и производим из него примерно 25 тыс. бутылок шампанского в год. Это немного, в общей сложности в нашей провинции производят 300 млн. бутылок ежегодно, — рассказала Шарлотт Морган Ле Галле, владелица дома шампанских вин.

Свое шампанское они выдерживают в погребах минимум три с половиной года. Есть много бутылок и сугубо для семейного дегустирования.

Дома шампанское лучше хранить в горизонтальном положении в темноте и при постоянной температуре. И не больше двух лет, потому что потом напиток теряет свой вкус.

— Шампанское должно иметь хорошие пузыри, но тонкие, направляющиеся в бокал строго вверх. Аромат напитка должен быть интенсивным, вы должны почувствовать послевкусие фруктов, — добавила владелица дома шампанских вин.

Средняя цена шампанского во Франции – €25-30 евро. Шампанское, даже для самих французов – напиток недешевый, поэтому его потребляют очень экономно и преимущественно на праздники. Больше французы тратят на еду.

— Обычно во Франции на рождественском столе есть индейка, но в нашей семье мы едим устрицы и разные морепродукты. А на десерт мы покупаем Полино, это такой сладкий рулет, – рассказал житель Парижа.

Средний бюджет праздничного застолья – €70 на человека. Что готовить – каждая хозяйка выбирает сама.

Конечно, французская кухня – одна из самых вкусных в мире. Праздничных и обычных вкусностей здесь больше, чем достаточно. Чего только стоят здешние сыры, круассаны или фуагра. Но ведь и украинцам, согласитесь, есть что на это ответить. В Украине между тем производят не только свое шампанское, но и свой бри.

Итак, что покупать: французское шампанское или наше игристое? Сыр украинский или иностранный – выбор с вами. Но, как говорят французы, главное здесь не цена, а чтобы лучше смаковало.