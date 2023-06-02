Самолет считается самым безопасным видом транспорта, но в случае падения он может забрать сотни жизней. Если вы любите путешествовать и часто передвигаетесь на самолете, необходимо знать, как действовать в случае авиакатастрофы.

Как спастись во время авиакатастрофы — узнавали Факты ICTV.

Авиакатастрофа: советы, которые помогут выжить

Американский пилот Дэйв Инч, капитан Boeing 787, рассказал New York Post, что шанс попасть в авиакатастрофу составляет один до 5,4 млн, однако многие люди все равно боятся передвигаться самолетом.

Аварийная ситуация: что делать. По словам пилота, то, что пассажир делает в последние минуты перед авиакатастрофой, имеет решающее значение для его выживания.

Самое главное — не паниковать, успокоиться и внимательно прислушиваться к работникам самолета. Вы должны понимать, что все возможные экстренные ситуации на борту в совершенстве отработаны стюардессами.

— Во время аварийной посадки пассажиры должны вытащить все из своих карманов, развязать галстук и снять обувь на высоком каблуке. Также снимите очки (лучше просто взять их в руку), чтобы они не потерялись и вы могли быстро одеть их, — советует Инч.

Далее нужно знайте ближайший аварийный выход, а лучше, все выходы, потому что некоторые из них могут не использоваться, например, при посадке на воду.

— Запомните путь к аварийному выходу, например, подсчитайте количество рядов и кресел к ним. Они могут стать вашим ориентиром, если салон заполнится дымом, — добавил пилот.

Несмотря на то, что в салоне, вероятно, будет царствовать паника и хаос, Инч советует внимательно слушать команды стюардессы.

Приготовьтесь к удару. Верните сиденье в вертикальное положение и опустите голову на колени или положите ее на сиденье перед собой.

Положите руки за голову, но не скрепляйте пальцы. Держите локти на уровне головы, но не над коленями.

Приземление. После того, как самолет приземлился, вы не должны быстро бежать к выходу. Лучше дождитесь подробного инструктажа от работников самолета.

— Если борт успешно посадили, важно не вставать со своих мест до окончательной остановки самолета и не покидать борт без команды членов экипажа. Также нельзя открывать окна или аварийный выход, — добавил Инч.

Также нужно подготовить кусочек влажной ткани, которая поможет свободно дышать, если салон заполнится дымом.

А если борт загорелся, следует двигаться как можно ближе к полу, что в принципе актуально для спасения во время любого пожара.

Если самолет посадили на воду. Перед посадкой не нужно пытаться надувать и одевать спасательный жилет. Если самолет начнет заполняться водой, вы попадете в ловушку, потому что не сможете нырнуть и выплести из воды.

Если борт начнет затоплять, просто держитесь жилет рядом и крепко возьмитесь за него. Кстати, один жилет может легко спасти жизни двух пассажиров, поэтому не забывайте о тех, кто сидит рядом.