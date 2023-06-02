Літак вважається найбезпечнішим видом транспорту, але у випадку падіння він може забрати сотні життів. Якщо ви любите подорожувати та часто пересуваєтесь літаком, необхідно знати, як діяти у випадку авіакатастрофи.

Як врятуватися під час авіакатастрофи – дізнавалися Факти ICTV.

Авіакатастрофа: поради, які допоможуть вижити

Американський пілот Дейв Інч, капітан Boeing 787, розповів New York Post, що шанс потрапити в авіакатастрофу становить один до 5,4 млн, проте багато людей все одно бояться пересуватися літаком.

Аварійна ситуація: що робити. За словами пілота, те, що пасажир робить в останні хвилини перед авіакатастрофою, має вирішальне значення для його виживання.

Найголовніше – не панікувати, заспокоїтись та уважно прислухатися до працівників літака. Ви маєте розуміти, що усі можливі екстрені ситуації на борту досконало відпрацьовані стюардесами.

– Під час аварійної посадки, пасажири повинні витягнути все зі своїх кишень, розв’язати краватку та зняти взуття на високих підборах. Також зніміть окуляри (краще просто взяти їх в руку), щоб вони не загубилися та ви могли швидко одягнути їх, – радить Інч.

Далі потрібно знайти найближчий аварійний вихід, а краще, всі аварійні виходи, тому що деякі з них можуть не використовуватися, наприклад, при посадці на воду.

– Запамʼятайте шлях до аварійного виходу, наприклад, підрахуйте кількість рядів та крісел до них. Вони можуть стати вашим орієнтиром, якщо салон заповниться димом, – додав пілот.

Попри те, що в салоні, ймовірно, буде царювати паніка й хаос, Інч радить уважно слухати команди стюардеси.

Приготуйтеся до удару. Поверніть сидіння у вертикальне положення та опустіть голову на коліна або покладіть її на сидіння перед собою.

Покладіть руки за голову, але не скріплюйте пальці. Тримайте лікті на рівні голови, але не над колінами.

Приземлення. Після того, як літак приземлився, ви не повинні швидко бігти до виходу. Краще дочекайтеся детального інструктажу від працівників літака.

– Якщо борт успішно посадили, важливо не вставати зі своїх місць до остаточної зупинки літака й не залишати борт без команди членів екіпажу. Також не можна відкривати вікна чи аварійний вихід, – додав Інч.

Також потрібно підготувати шматочок вологої тканини, яка допоможе вільно дихати, якщо салон заповниться димом.

А якщо борт загорівся, слід рухатися якомога ближче до підлоги, що в принципі актуально для порятунку під час будь-якої пожежі.

Якщо літак посадили на воду. Перед посадкою не потрібно намагатися надувати й одягати рятувальний жилет. Якщо літак почне заповнюватися водою, ви потрапите у пастку, адже не зможете пірнути та виплести.

Якщо борт почне затоплювати, просто тримайте жилет поруч та міцно візьміться за нього. До речі, один жилет може легко врятувати життя двох пасажирів, тому не забувайте про тих, хто сидить поруч.