Украина — это страна невероятной выносливости и многогранности. Сегодня туризм в Украине — это не только об отдыхе, но и о глубоком познании собственных корней, поддержке локального бизнеса и открытии городов, которые стали символами несокрушимости.

От золотоверхого Киева до заповедных лесов Волыни — каждый маршрут предлагает уникальный опыт, где современный сервис встречается с тысячелетней историей.

Киев: от средневековых фундаментов до киевского модерна

Киев является главным логистическим и культурным центром страны, поэтому вы сможете посетить достопримечательности Киева, включенные в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Сейчас смотрят

Киево-Печерская лавра — один из крупнейших православных монастырей мира, основанный в 1 051 году. Помимо наземных храмов, комплекс включает пещерные лабиринты общей длиной более 500 метров. Рядом расположен Михайловский Златоверхий собор, оригинал которого датируется 1 108 годом. Это был первый на Руси храм с позолоченными куполами — традиция, которая впоследствии стала канонической. Скульптурные особенности: Дом с химерами архитектора Владислава Городецкого — уникальный пример использования цемента как художественного материала. На фасаде здания воспроизведены сцены охоты и мифологические сюжеты с фигурами слонов, морских чудовищ и гигантских жаб. Этот объект является обязательным для посещения, если вы изучаете достопримечательные места Украины.

Оборонительная архитектура: крепости и замки Подолья и Галичины

Замки западного региона представляют разные архитектурные эпохи: от сурового средневековья до ренессансного дворцового стиля.

Золотая подкова Львовской области: Маршрут, который объединяет три знаковые резиденции

Олесский замок: его стены достигают 10 метров в толщину. Это самый старый замок региона, выдержавший осаду татарских орд в XV веке.

Золочевский замок: построен в XVII веке по системе Palazzo in Fortezza (дворец в крепости). Во дворе находятся загадочные камни с готическими надписями, найденные поблизости — ученые до сих пор спорят об их происхождении.

Подгорецкий замок: образец позднего ренессанса, построенный французским инженером Гийомом де Бопланом. Замок известен своими подземельями и легендой о Белой даме — призраке наследницы рода, чей образ, по преданиям, до сих пор появляется в окнах полуразрушенного дворца.

Каменец-Подольская крепость: оборонительный комплекс, расположенный на высоком скалистом мысе

11 башен крепости соединены боевыми галереями. Сразу за пределами города раскинулись Подольские Товтры — уникальный природный кряж, который 20 миллионов лет назад был барьерным рифом теплого Сарматского моря.

Это единственный подобный объект в Европе, что делает его частью списка природных заповедников Украины.

Природные локации: каньоны и озерные системы

Природные объекты центральной и северной Украины требуют понимания логистики для комфортного посещения.

Буцкий каньон (Черкасская область, пгт Буки): расположен на реке Горный Тикич. Его скалы из серого гранита образуют природный коридор длиной 2,5 км. Поскольку поселок небольшой, гостиничную инфраструктуру стоит искать в городе Жашкове, который в 30 км, где доступны современные мотели и отели. Шацкий национальный природный парк (Волынская область): состоит из более чем 30 озер. Озеро Свитязь имеет площадь 26 км², а его вода содержит серебро и глицерин, что придает ей целебные свойства. Для комфортного проживания выбирайте отели в селе Свитязь, где сосредоточены основные рекреационные комплексы региона. Горные маршруты: если вы планируете подъем на Говерлу или посещение троп Довбуша, лучшим вариантом будет остановка в Ворохте или Яремче. Для тех, кто ищет премиальный сервис, отдых в Карпатах с бассейном лучше всего представлен в Буковеле.

Форматы проживания: от шале до исторических отелей

Независимо от выбранного региона, выбор жилья на O Hotel позволяет найти формат, соответствующий вашему сценарию путешествия:

Бутик-отели в центре: отреставрированные исторические здания в Киеве и Львове. Например, посетив Дворец Потоцких, вы можете найти рядом отель, где архитектура XIX века сочетается с современными удобствами.

самый популярный формат, если вы планируете отдых под Киевом — это закрытые комплексы в сосновых лесах с полным пансионом и SPA.

формат автономных шале с панорамным остеклением, идеально подходящий для уединенного отдыха в горах.

бальнеологические центры в Трускавце и Сваляве, специализирующиеся на лечении минеральными водами.

Факты об Украине, которые заслуживают внимания

Акустическое чудо: карильон на колокольне Михайловского собора — это сложная система из 51 колокола, позволяющая исполнять любые музыкальные произведения.

Свитязь подпитывается исключительно подземными источниками, поэтому уровень воды в нем остается стабильным даже в засушливые годы.

Биосферное разнообразие: Дунайский биосферный заповедник в Одесской области является местом гнездования 0,5% мировой популяции розовых пеликанов.

Рекомендации по маршрутам

Центральная Украина: в Буцком каньоне обязательно обратите внимание на руины первой в Украине малой гидроэлектростанции — она выглядит как часть скалы.

Подолье: если ваша база — Каменец-Подольский, выделите день на поездку в Хотинскую крепость (27 км) — эти два сооружения вместе дают полное представление об обороне границ прошлых столетий.

Волынь: на озере Свитязь стоит посетить остров посреди водоема — по легенде, он когда-то был связан с берегом тайным подводным путем.

Туризм в Украине — это путь к познанию самих себя. Посещая выдающиеся места Украины, мы не просто созерцаем красоту, а прикасаемся к тысячелетней истории.

Выбирайте свой идеальный отель и отправляйтесь в дорогу — Украина всегда имеет чем удивить тех, кто готов ее изучать.