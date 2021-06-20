В рамках 10-го юбилейного фестиваля Черешнево 2021 в Мелитополе создали огромную картину из черешен — символа города.

Об этом сообщил Мелитопольский городской совет. В пресс-службе отметили, что на изготовление масштабного полотна потратили 330 кг этого плода.

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Размеры картины — семь на три метра. На полотне преподаватели художественной школы выложили название фестиваля с изображением символа Мелитополя.

Также гости мероприятия имели возможность погулять черешневым бульваром, принять участие в соревнованиях, выиграть варенье из этого плода и сделать новые снимки на фотозоне Черешнево 2021.

В то же время люди, которые пришли на фестиваль в красной одежде, получили бесплатное мороженое. По данным пресс-службы, гости попробовали 5 тыс. порций.

Черешня считается символом Мелитополя. Местные власти в год юбилея фестиваля продвинули несколько инициатив — памятник и музей черешни.