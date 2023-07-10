Турбулентность при ясном небе увеличилась за последние четыре десятилетия и становится все более распространенной в некоторых частях мира. Она связана со сдвигом ветра и представляет особую проблему для пилотов, поскольку ее сложно определить заранее.

В отчете университета Рединга говорится, что в одной из точек самых загруженных маршрутов полетов в мире — над Северной Атлантикой — общая годовая продолжительность сильной турбулентности увеличилась с 17,7 часа в 1979 году до 27,4 часа в 2020 году.

Кроме того, средняя турбулентность подскочила с 70 до 96,1 часа, а легкая турбулентность увеличилась с 466,5 до 546,8 часа.

— Более теплый воздух из-за выбросов углекислого газа увеличивает сдвиг ветра в струйных течениях, усиливая турбулентность ясного неба в Северной Атлантике и во всем мире, — говорится в сообщении.

По словам профессора атмосферных наук в университете Рединга и соавтора исследования Пола Уильямса, несмотря на увеличение турбулентности, пилоты все же стараются ее избегать, поскольку последствия ее могут быть различными.

— Радар в кабине экипажа не может видеть турбулентность чистого воздуха, существует родственная технология, называемая Lidar, которая означает обнаружение света и определение дальности. Используя эту другую длину волны света, мы можем видеть невидимую турбулентность чистого воздуха впереди, — сказал Уильямс.

Он добавил, что турбулентность зависит от выбросов и каждый дополнительный градус потепления означает дополнительную турбулентность.