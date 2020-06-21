В столице открыли для посещения 32 зоны отдыха возле воды, однако купаться разрешено только на 12 пляжах Киева.

Хотя жители столицы еще в начале июня самостоятельно открыли для себя пляжный сезон, пренебрегая карантинными ограничениями.

Жаркая погода заставляет людей идти на пляж и теперь такие похождения являются законными, поскольку КГГА официально открыла пляжный сезон.

Люди должны соблюдать санитарно-эпидемические ограничения и выдерживать дистанцию в 1,5 м.

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Пляжи с разрешением купаться:

Венеция;

Радуга (Веселка);

Галерный;

Детский;

Золотой;

Молодежный;

Предместная Слободка;

Пуща-Водица;

Радуга (Райдуга);

Троещина;

Центральный;

Черторой.

Зоны отдыха без разрешения купаться:

Алмазная;

Березняки;

Белая;

Верхняя;

Голубая;

Горбачиха;

Довбычка;

Лесная;

Городская;

Наталка;

Осокорки;

Редьчина;

Русановская коса;

Русановский канал;

Святошино;

Синеозерная;

Совская балка;

Солнечная.

Пляжи Тельбин и Вербное уже готовы к приходу киевлян, однако пока купаться там не рекомендуется.

Носить маску на пляже не обязательно при соблюдении социальной дистанции в 1,5 м.