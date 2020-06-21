В столице открыли для посещения 32 зоны отдыха возле воды, однако купаться разрешено только на 12 пляжах Киева.
Хотя жители столицы еще в начале июня самостоятельно открыли для себя пляжный сезон, пренебрегая карантинными ограничениями.
Жаркая погода заставляет людей идти на пляж и теперь такие похождения являются законными, поскольку КГГА официально открыла пляжный сезон.
Люди должны соблюдать санитарно-эпидемические ограничения и выдерживать дистанцию в 1,5 м.
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Пляжи с разрешением купаться:
- Венеция;
- Радуга (Веселка);
- Галерный;
- Детский;
- Золотой;
- Молодежный;
- Предместная Слободка;
- Пуща-Водица;
- Радуга (Райдуга);
- Троещина;
- Центральный;
- Черторой.
Зоны отдыха без разрешения купаться:
- Алмазная;
- Березняки;
- Белая;
- Верхняя;
- Голубая;
- Горбачиха;
- Довбычка;
- Лесная;
- Городская;
- Наталка;
- Осокорки;
- Редьчина;
- Русановская коса;
- Русановский канал;
- Святошино;
- Синеозерная;
- Совская балка;
- Солнечная.
Пляжи Тельбин и Вербное уже готовы к приходу киевлян, однако пока купаться там не рекомендуется.
Носить маску на пляже не обязательно при соблюдении социальной дистанции в 1,5 м.