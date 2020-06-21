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Сезон открыт: как работают пляжи Киева

21 июня 2020, 20:20 Софія Телішевська
Сезон открыт: как работают пляжи Киева

В столице открыли для посещения 32 зоны отдыха возле воды, однако купаться разрешено только на 12 пляжах Киева.

Хотя жители столицы еще в начале июня самостоятельно открыли для себя пляжный сезон, пренебрегая карантинными ограничениями.

Жаркая погода заставляет людей идти на пляж и теперь такие похождения являются законными, поскольку КГГА официально открыла пляжный сезон.

Люди должны соблюдать санитарно-эпидемические ограничения и выдерживать дистанцию в 1,5 м.

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Пляжи с разрешением купаться:

  • Венеция;
  • Радуга (Веселка);
  • Галерный;
  • Детский;
  • Золотой;
  • Молодежный;
  • Предместная Слободка;
  • Пуща-Водица;
  • Радуга (Райдуга);
  • Троещина;
  • Центральный;
  • Черторой.

Зоны отдыха без разрешения купаться:

  • Алмазная;
  • Березняки;
  • Белая;
  • Верхняя;
  • Голубая;
  • Горбачиха;
  • Довбычка;
  • Лесная;
  • Городская;
  • Наталка;
  • Осокорки;
  • Редьчина;
  • Русановская коса;
  • Русановский канал;
  • Святошино;
  • Синеозерная;
  • Совская балка;
  • Солнечная.

Пляжи Тельбин и Вербное уже готовы к приходу киевлян, однако пока купаться там не рекомендуется.

Носить маску на пляже не обязательно при соблюдении социальной дистанции в 1,5 м.

Теги
Пляж , Пляжі Києва
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