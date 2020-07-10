В Нигерии появились первые фотографии речных горилл, которые сделали на камеры-ловушки.

По словам защитников природы в Нигерии, этот вид горилл может восстановиться после десятилетий уничтожения.

Приматов запечатлели на юго-востоке Нигерии в горах Мбе. Автором фотографий является Общество охраны дикой природы.

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По информации защитников природы, в Нигерии всего около 100 горилл. Также еще около 200 насчитываются на границе с Нигерией.

???? Conservationists have captured the first images of a group of rare Cross River gorillas with multiple babies in Nigeria’s Mbe mountains, proof that the subspecies once feared to be extinct is reproducing amid protection efforts. https://t.co/Sv80OxbaV7 pic.twitter.com/ZO5KvF0csB — ABC News (@ABC) July 10, 2020



Директор проекта WCS Nigeria Cross River Gorilla Landscape Инаойом Имонг рассказал, что фото свидетельствуют то, что этот редкий вид горилл начинает постепенно возрождаться.

По его словам, на этот вид приматов долгое время охотились, что могло быть причиной полного вымирания. Сейчас же охотникам запрещается выслеживать горилл, однако угрозы все еще остаются.

Инаойом Имонг также подчеркнул, что сейчас необходимо защищать этот вид чтоб предотвратить полное исчезновение речных горилл.

Недавно умерла знаменитая горилла Коко, имевшая человеческий интеллект. У нее не было детей и она жестами показывала, что хотела бы завести малыша. Ученые подарили ей на 44-й День рождения котят.