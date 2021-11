В Нигерии появились первые фотографии речных горилл, которые сделали на камеры-ловушки.

По словам защитников природы в Нигерии, этот вид горилл может восстановиться после десятилетий уничтожения.

Приматов запечатлели на юго-востоке Нигерии в горах Мбе. Автором фотографий является Общество охраны дикой природы.

По информации защитников природы, в Нигерии всего около 100 горилл. Также еще около 200 насчитываются на границе с Нигерией.

