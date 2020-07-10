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Под угрозой вымирания: в Нигерии впервые сфотографировали речных горилл

10 июля 2020, 10:39 Юлія Ляхова
Под угрозой вымирания: в Нигерии впервые сфотографировали речных горилл
Источник: Unsplash

В Нигерии появились первые фотографии речных горилл, которые сделали на камеры-ловушки.

По словам защитников природы в Нигерии, этот вид горилл может восстановиться после десятилетий уничтожения.

Приматов запечатлели на юго-востоке Нигерии в горах Мбе. Автором фотографий является Общество охраны дикой природы.

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По информации защитников природы, в Нигерии всего около 100 горилл. Также еще около 200 насчитываются на границе с Нигерией.


Директор проекта WCS Nigeria Cross River Gorilla Landscape Инаойом Имонг рассказал, что фото свидетельствуют то, что этот редкий вид горилл начинает постепенно возрождаться.

По его словам, на этот вид приматов долгое время охотились, что могло быть причиной полного вымирания. Сейчас же охотникам запрещается выслеживать горилл, однако угрозы все еще остаются.

Инаойом Имонг также подчеркнул, что сейчас необходимо защищать этот вид чтоб предотвратить полное исчезновение речных горилл.

Недавно умерла знаменитая горилла Коко, имевшая человеческий интеллект. У нее не было детей и она жестами показывала, что хотела бы завести малыша. Ученые подарили ей на 44-й День рождения котят.

Источник
The Guardian
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Нігерія
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