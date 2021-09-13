Министерство иностранных дел сообщило, что в Египте для украинцев открыли украиноязычную горячую линию, где можно получили консультацию относительно своего отдыха.

— Теперь по номеру 196-54 в Египте можно на украинском языке получить все необходимые консультации относительно вашего отдыха, — говорится в сообщении МИД.

Кроме этого в Египте вскоре откроются два новых города для туристов, рассказал председатель Минтуризма Египта Халед аль-Анани.

Города будут называться Аль-Галяля и Аль-Аламин и сделать их доступными для отдыхающих планируют уже в ближайшие два месяца.

Аль-Галяля расположен на севере Египта, примерно в 100 км от Каира, но ближе к побережью Красного моря. Сейчас город еще достраивают.

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Аль-Аламин тоже находится неподалеку от берега моря, но Средиземного, а также вблизи Александрии.

Глава египетского Министерства туризма также рассказал о планах совместить транспортными путями все туристические локации Египта, в частности лоукостерами, железной дорогой и скоростными дорогами.