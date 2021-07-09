В путешествие девушки тщательно подбирают гардероб, аксессуары и, самое главное, купальник. Однако не все еще определились до конца, какую прическу они будут носить на море.
Конские хвосты и сложные плетения надоели и отнимают много времени.
Факты ICTV подобрали пять самых удобных причесок для пляжа.
Два пучка
За несколько минут можно сделать очень милую и женственную прическу в виде двух пучков. Их можно собрать вверху и снизу головы, как больше нравится.
Хвост русалки
Растрепанная коса является самой популярной прической на пляже. Ее можно сделать прямой, боковой или заплести две косички. Заплетать ее можно в самом низу на затылке или сверху.
Прически с банданой или платком
Для стильной и удобной прически будет достаточно закрутить пучок и повязать яркий платок вокруг него или головы. Времени на такую прическу уходит минимально, а носить ее можно очень долго.
Полупучок
По-прежнему модный полупучок идеально подойдет для пляжа. Такая прическа будет актуальна и для вечеринки и для отдыха. Также можно сделать 2 полупучка для получения игривого и женственного образа.
Гладкая прическа с нижним пучком
Классическая прическа — гладко зачесанные волосы с пучком у затылка. Его лучше делать после выхода из воды, когда ваши волосы мокрые.
Фото: GoRabbit, pinterest, beautylish.com.