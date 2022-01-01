Китай показал к Новому году новые снимки Красной планеты

Национальное космическое управление Китая опубликовало серию фотографий Марса, которые были сделаны зондом Тяньвэнь-1, который снимает планету с 2021 года, работая в паре с марсоходом Чжуронг.

Набор изображений включает кадр орбитального аппарата на фоне Марса, крупный план орбитального аппарата, ледяную шапку Красной планеты на Северном полюсе, состоящую из сухого льда и сам Чжуронг, который фотографирует поверхность.

Кроме того, на снимке можно заметить дюнное поле Олимпия и в целом рельеф планеты. Оба аппарата работают в обычном режиме и находятся в хорошем состоянии.

Тяньвэнь-1 уже работает на орбите Красной планеты в течение 526 дней на расстоянии 350 млн км от Земли. Задержка сигнала между составляет примерно 19,5 минут.

В свою очередь Чжуронг проработал на Марсе 225 марсианских дней, продолжительность которых составляет 24 часа и 37 минут.

За все время миссии он преодолел около 1,4 км.

Напомним, в прошлом году американский Марсоход Perseverance не смог принять необходимые образцы породы, поскольку она просто бесследно исчезла во время бурения.

NASA потратило девять лет и около 2 млрд на бурение и хранения образцов марсианских пород. И Perseverance был готов впервые начать это делать.

Марсоход выбрал скалу в древнем русле озера, которое когда-то могло быть центром жизни инопланетян. Он начал бурение, но затем произошло нечто странное: в скале есть отверстие размером с палец, откуда должен был выйти образец, но в трубке ровера нет ничего не оказалось.

Источник: Национальное космическое управление Китая

Фото: Национальное космическое управление Китая