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Как оформить помощь по безработице в Дія: самые популярные вопросы

28 мая 2022, 13:28 Николай Олефиренко

На фоне полномасштабной войны, многие украинцы остались вовсе без работы. Государство пришло на помощь, предложив свою денежную компенсацию. Ее можно оформить с помощью сервиса Дія от Минцифры. В министерстве ответили на самые популярные вопросы касательно помощи по безработице.

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Отображается ошибка Вы не можете получить помощь. Действие не нашло о вас данных в списках от ПФУ и ГНС. Что делать?

Услуга доступна только людям, которые есть в перечне Пенсионного фонда Украины. Также их место трудоустройства должно быть расположенным на территориях нашей страны, которые временно оккупировали или ведутся активные боевые действия.

Если все условия соблюдены, но услуга все еще недоступна, рекомендуется узнать причину в Пенсионном фонде, или же зарегистрироваться в центре занятости в сервисе.

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Нужно ли увольняться с места работы, если не получаю доход?

Это необходимо сделать, чтобы получить статус безработного и денежные выплаты.

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Как воспользоваться услугой, если центр занятости не работает в моем регионе?

В условиях военного положения далеко не все специализированные места работают должным образом. Рекомендуется воспользоваться другим ближайшим центром занятости — чтобы узнать о графике работы рекомендуется позвонить по горячей линии — 0 800 50 99 66.

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Какую сумму я буду получать по статусу безработного?

Размер выплат рассчитывается в процентном соотношении от зарплаты и стажа. Чтобы получить более подробную информацию, рекомендуется обратиться в центр занятости.

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Заявку рассматривают более трех суток. Что делать?

Статус рассмотрения предоставляет центр занятости. Чтобы выяснить причину задержек, рекомендуем обратиться по горячей линии.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Безробіття, Приложение Дія
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