Отображается ошибка Вы не можете получить помощь. Действие не нашло о вас данных в списках от ПФУ и ГНС. Что делать?

Услуга доступна только людям, которые есть в перечне Пенсионного фонда Украины. Также их место трудоустройства должно быть расположенным на территориях нашей страны, которые временно оккупировали или ведутся активные боевые действия.

Если все условия соблюдены, но услуга все еще недоступна, рекомендуется узнать причину в Пенсионном фонде, или же зарегистрироваться в центре занятости в сервисе.