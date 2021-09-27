Как установить родительский контроль на Android

Если ваш ребенок имеет собственную учетную запись Google, вы можете установить и настроить родительский контроль для него при помощи Family Link.

Family Link — это бесплатное приложение из онлайн-магазина Play Маркет, которое по умолчанию установлено у всех пользователей Android. Программа дает возможность контролировать, как сын или дочь используют свое электронное устройство.

Вы сможете частично менять настройки учетной записи ребенка, разрешать или запрещать устанавливать определенные приложения из Google Play, сами закрывать другие нежелательные программы, устанавливать лимиты на пользование устройством и отслеживать, сколько времени малыш провел в телефоне или планшете.

Если ребенок захочет самостоятельно отключить управление, тогда вам отправят сообщение, а его устройство временно заблокируют. Факты ICTV подготовили инструкцию, которая поможет установить родительский контроль на Android.

Установка родительского контроля

Первоочередно необходимо открыть Настройки на телефоне ребенка. Выберите пункт Google, кликните на пункт Родительский контроль и нажмите на кнопку Начать, расположенную в правом нижнем углу.

Android дает возможность выбрать, кто будет пользоваться конкретным устройством — ребенок или родитель. Нажмите Ребенок или подросток, после чего система даст возможность связать учетную запись с собственной в семейной группе Google.

Кликните Далее и выберите учетную запись Google ребенка или создайте новую. После второго нажатия на кнопку Далее войдите в аккаунт, при помощи которого вы будете использовать функции контроля на мобильном устройстве сына или дочери.

Нужно следовать дальнейшим инструкциям относительно настройки, во время которой ребенок должен подтвердить, что он согласен на установку родительского контроля.

Ограничения во время установки

Родительский контроль нельзя настроить на устройствах, в которых установлены Android 5.0 или более ранние версии операционной системы.

Если есть возможность, на телефоне или планшете ребенка необходимо обновить платформу до версии Android 5.1 или более новых.

Какие возможности получают родители

Родительский контроль дает много возможностей для отца или матери. При помощи Google Family Link родитель может настроить правила и лимиты пользования цифровым содержанием для детей или подростков, которые будут действовать днем и ночью.

Вы сможете поменять настройки учетной записи ребенка и отследить, какую информацию про устройство ребенка может собирать компания Google.

Нельзя не оценить возможность ограничить Android дочери или сына от нежелательных приложений, вирусных сайтов или программ. Мать или отец могут разрешить или запретить ребенку пользоваться ресурсами, которые покажутся им опасными или вовсе не нужными.

Если же вы увидите, что ребенок долго пользуется цифровым устройством, то имеете возможность заблокировать его на расстоянии.

Кроме этого, при помощи Family Link родитель всегда может мгновенно определить местоположение своего ребенка (при условии, что сын или дочь носят телефон или планшет с собой).

Что родители не смогут видеть

Мать или отец не смогут просматривать в режиме реального времени экран устройства, узнать историю поиска в интернете, посмотреть или сбросить пароль учетной записи ребенка.

Родителю недоступны смс и переписки сына или дочери, история телефонных звонков, а также записи любых разговоров.