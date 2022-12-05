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Как раздать интернет с iPhone и подсоединить другие устройства — инструкция
Гаджеты

Как раздать интернет с iPhone и подсоединить другие устройства — инструкция

5 декабря 2022, 13:28 Владислава Ткаченко

В часы отключения света больше всего не хватает быстрого и качественного интернета. Украинцы, которые работают онлайн, остаются без Wi-Fi и теряют возможность зарядить свой ноутбук.

Однако, проблему с интернетом можно решить. Достаточно включить собственный хот-спот и раздать интернет на ноутбук.

Как раздать интернет с телефона iPhone и соединяться с другими устройствами — далее в материале Фактов ICTV.

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Шаг 1

Сначала нужно включить сотовые данные, то есть мобильный интернет:

  • Перейдите в Параметры на iPhone и нажмите на функцию Сотовые данные.

 

 

Шаг 2

  • Включите Сотовые данные.

Шаг 3

Когда сотовые данные будут включены, можно раздавать интернет на другие устройства. Для этого:

  • Перейдите в Параметры на iPhone и нажмите на Собственный хот-спот.

Шаг 4

  • Включите функцию Разрешить соединение всем устройствам.

Готово! Вы начали раздавать интернет.

Как подключить другие устройства к интернету iPhone

К интернету, который вы раздаете с iPhone, могут подключаться другие смартфоны, планшеты или ноутбуки.

Чтобы соединиться с интернетом iPhone, необходимо на любом устройстве войти в Настройки и выбрать функцию Wi-Fi.

Там найдите сеть, которая идет от вашего iPhone, нажмите на нее и введите пароль.

Устройство автоматически подключится к интернету, который раздает iPhone.

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