В часы отключения света больше всего не хватает быстрого и качественного интернета. Украинцы, которые работают онлайн, остаются без Wi-Fi и теряют возможность зарядить свой ноутбук.
Однако, проблему с интернетом можно решить. Достаточно включить собственный хот-спот и раздать интернет на ноутбук.
Как раздать интернет с телефона iPhone и соединяться с другими устройствами — далее в материале Фактов ICTV.
Шаг 1
Сначала нужно включить сотовые данные, то есть мобильный интернет:
- Перейдите в Параметры на iPhone и нажмите на функцию Сотовые данные.
Шаг 2
- Включите Сотовые данные.
Шаг 3
Когда сотовые данные будут включены, можно раздавать интернет на другие устройства. Для этого:
- Перейдите в Параметры на iPhone и нажмите на Собственный хот-спот.
Шаг 4
- Включите функцию Разрешить соединение всем устройствам.
Готово! Вы начали раздавать интернет.
Как подключить другие устройства к интернету iPhone
К интернету, который вы раздаете с iPhone, могут подключаться другие смартфоны, планшеты или ноутбуки.
Чтобы соединиться с интернетом iPhone, необходимо на любом устройстве войти в Настройки и выбрать функцию Wi-Fi.
Там найдите сеть, которая идет от вашего iPhone, нажмите на нее и введите пароль.
Устройство автоматически подключится к интернету, который раздает iPhone.