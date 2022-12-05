В часы отключения света больше всего не хватает быстрого и качественного интернета. Украинцы, которые работают онлайн, остаются без Wi-Fi и теряют возможность зарядить свой ноутбук.

Однако, проблему с интернетом можно решить. Достаточно включить собственный хот-спот и раздать интернет на ноутбук.

Как раздать интернет с телефона iPhone и соединяться с другими устройствами — далее в материале Фактов ICTV.

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Шаг 1 Сначала нужно включить сотовые данные, то есть мобильный интернет: Перейдите в Параметры на iPhone и нажмите на функцию Сотовые данные.

Шаг 2 Включите Сотовые данные.

Шаг 3 Когда сотовые данные будут включены, можно раздавать интернет на другие устройства. Для этого: Перейдите в Параметры на iPhone и нажмите на Собственный хот-спот.

Шаг 4 Включите функцию Разрешить соединение всем устройствам. Готово! Вы начали раздавать интернет.